VELIKO POJAČANJE ZA NOVI PAZAR: Superligaš Srbije doveo igrača iz Premijer lige

NOVI Pazar je u finišu prelaznog roka doveo veliko pojačanje i to iz Premijer lige.

Stadion Novog Pazara foto: FK Novi Pazar

U pitanju je Dominik Sadi koji je došao iz Bornmuta. On je rođen 2003. godine i igra na poziciji napadača.

On je za prvi tim "trešnjica" debitovao 2022. u okviru EFL Kupa protiv Noriča, a kasnije je nakupio četiri nastupao za crveno-crne.

Podsetimo, Novi Pazar je trenutno peti na tabeli sa 11 bodova. U narednom kolu u subotu od 17.30 dočekuju Vojvodinu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“