VELIKO POJAČANJE ZA NOVI PAZAR: Superligaš Srbije doveo igrača iz Premijer lige
NOVI Pazar je u finišu prelaznog roka doveo veliko pojačanje i to iz Premijer lige.
U pitanju je Dominik Sadi koji je došao iz Bornmuta. On je rođen 2003. godine i igra na poziciji napadača.
On je za prvi tim "trešnjica" debitovao 2022. u okviru EFL Kupa protiv Noriča, a kasnije je nakupio četiri nastupao za crveno-crne.
Podsetimo, Novi Pazar je trenutno peti na tabeli sa 11 bodova. U narednom kolu u subotu od 17.30 dočekuju Vojvodinu.
