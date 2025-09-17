Fudbal

VELIKO POJAČANJE ZA NOVI PAZAR: Superligaš Srbije doveo igrača iz Premijer lige

Časlav Vuković

17. 09. 2025. u 16:09

NOVI Pazar je u finišu prelaznog roka doveo veliko pojačanje i to iz Premijer lige.

Stadion Novog Pazara foto: FK Novi Pazar

U pitanju je Dominik Sadi koji je došao iz Bornmuta. On je rođen 2003. godine i igra na poziciji napadača.

On je za prvi tim "trešnjica" debitovao 2022. u okviru EFL Kupa protiv Noriča, a kasnije je nakupio četiri nastupao za crveno-crne.

Podsetimo, Novi Pazar je trenutno peti na tabeli sa 11 bodova. U narednom kolu u subotu od 17.30 dočekuju Vojvodinu.

