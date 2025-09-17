OTKAZ ROBERTU PROSINEČKOM! Crna Gora ostala bez seelektora
Robert Prosinečki više nije selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore, saznaje hrvatski Sport klub.
Fudbalski savez Crne Gore, čiji je predsednik Dejan Savićević, doneo je odluku da smeni hrvatskog stručnjaka posle lakih poraza u duelima sa Češkom i Hrvatskom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Hrvati su lideri grupe L sa svih 12 bodova iz četiri meča, Česi imaju 12 bodova iz pet utakmica, Farani i Crnogorci po šest bodova iz pet susreta, dok je bez bodova selekcija Gibraltara.
Crna Gora će izvesno ostati jedina selekcija nastala iz bivše Jugoslavije koja nikad nije igrala neko veliko takmičenje, Prosinečki je bio pod ogromnim pritiskom javnosti zbog loših igara i rezultata i kraj saradnje je bio neminovan.
Na njegovo mesto, prema istom izvoru, dolazi Mirko Vučinić, legendarni crnogorski fudbaler, kom će ovo biti prvi selektorski angažman.
Njegov zadatak u završnici kvalifikacija biće da podmladi ekipu i počne stvaranje nove generacije za buduća takmičenja.
