TUŽNA SUDBINA OCA I SINA: Đorđe i Dejan Milovanović preminuli na isti način
UŽASNE vesti stigle su danas iz Beograda. Bivši fudbaler Crvene zvezde i kapiten ovog kluba, Dejan Milovanović preminuo je u 42. godini. Ružna sudbina poigrala se sa ovom porodicom.
Naime, popularni "Deksa" umro je na utakmici veterana između Zvezdare i PKB-a. Kada je trebalo da izvede korner, izgubio je svest i srušio se na travu. Lekari su se borili za njegov život, ali je srce prestalo da kuca.
Neverovatno zvuči podatak da je na isti način premuo njegov otac, Đorđe Milovanović, čuveni "Đoka bomba", i sam sjajni fudbaler Crvene zvezde. On je umro od srčanog udara na fudbalskom terenu. Đorđe je preminuo u 53. godini 15. februara 2009. godine.
Dejan Milovanović je tokom dva mandata u crveno-belom dresu odigrao je ukupno 321 utakmicu i postigao 40 golova. Osvojio je tri šampionske titule i četiri nacionalna kupa.
