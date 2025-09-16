KO JE BIO DEJAN MILOVANOVIĆ? Zvezdin kapiten kog "delije" pamte i po čuvenim golovima Partizanu, Kjevu... (VIDEO)
NAVIJAČI Crvene zvezde ostali su u šoku kad su videli vest da je preminuo bivši fudbaler crveno-belih Dejan Milovanović.
Mi ćemo pokušati da vam prenesemo ko je bio Dejan Milovanović?
Dejan Milovanović je rođen u Beogradu, 21. januara 1984. godine. Bio je sin čuvenog fudbalera crveno-belih Đorđa Milovanovića, poznatog pod nadimkom "Đoka bomba", zbog izrazito jakog udarca. Upravo je snažan i razoran Dejan Milovanović nasledio od oca, a onda ga i nebrojano puta je sjajnim golovima uveseljavao pristalice Zvezde.
Bio je član bio čuvene generacije 1984 i bio je prvi iz te generacije koji je zaigrao za prvi tim. Pored njega u klubu su bili još Dušan Basta, Dragan Mrđa, Marko Perović...
Navijači najviše pamte golove u 118. i 132. večitom derbiju, ali možda najviše pogodak protiv Kjevo Verona u Kupu Uefa, kada je uputio projektil u rašlje sa preko 20 metara.
Gol u Italiji možete pogledati na snimku ispod na 3:05.
Tokom dva mandata u crveno-belom dresu odigrao je ukupno 321 utakmicu i postigao 40 golova. Osvojio je tri šampionske titule i četiri nacionalna kupa.
Dres reprezentacije Srbije nosio je dva puta.
