KO JE BIO DEJAN MILOVANOVIĆ? Zvezdin kapiten kog "delije" pamte i po čuvenim golovima Partizanu, Kjevu... (VIDEO)

NAVIJAČI Crvene zvezde ostali su u šoku kad su videli vest da je preminuo bivši fudbaler crveno-belih Dejan Milovanović.

FOTO: M. Vukadinović

Mi ćemo pokušati da vam prenesemo ko je bio Dejan Milovanović?

Dejan Milovanović je rođen u Beogradu, 21. januara 1984. godine. Bio je sin čuvenog fudbalera crveno-belih Đorđa Milovanovića, poznatog pod nadimkom "Đoka bomba", zbog izrazito jakog udarca. Upravo je snažan i razoran Dejan Milovanović nasledio od oca, a onda ga i nebrojano puta je sjajnim golovima uveseljavao pristalice Zvezde.

Bio je član bio čuvene generacije 1984 i bio je prvi iz te generacije koji je zaigrao za prvi tim. Pored njega u klubu su bili još Dušan Basta, Dragan Mrđa, Marko Perović...

Navijači najviše pamte golove u 118. i 132. večitom derbiju, ali možda najviše pogodak protiv Kjevo Verona u Kupu Uefa, kada je uputio projektil u rašlje sa preko 20 metara.

Gol u Italiji možete pogledati na snimku ispod na 3:05.

Tokom dva mandata u crveno-belom dresu odigrao je ukupno 321 utakmicu i postigao 40 golova. Osvojio je tri šampionske titule i četiri nacionalna kupa.

Dres reprezentacije Srbije nosio je dva puta.

