U BARSELONI IMA 259 HILJADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)

Kada se na društvenim mrežama pojavio video snimak pacova na čuvenom stadionu FK Barselona, Nou Kamp, što je prvi učinio Jutjub kanal "Ferran Barniol", mnogi su mislili da je u pitanju neka šala, video-montaža, rezultat rada veštačke inteligencije. Ali, pacovi su zaista tamo...

Oni stvarno slobodno šetaju po gradilištu slavnog stadiona, posebno u tzv. "VIP" sektoru i segmentima čuvenog sportskog objekta koji je (još) u rekonstrukciji.

Snimci koji su sada napravljeni, nisu i jedini. Niti je to prvi put – slični incidenti su zabeleženi i ranije tokom radova, ali ovaj je postao "viralan" zbog skorog Barsinog povratka na svoje igralište.

Rekonstrukcija Nou Kampa (projekat vredan oko 1,5 milijardi evra) traje od maja 2023. godine, i pacovi su očigledno "osetili" da tu možda ima nečeg za njih - privučeni su bili otpadom, nezagrađenim i često ljudima "nenatrpanim" prostorima. A ima ih, kako javljaju lokalni mediji, u kanalizaciji grada Barselone, čak oko 259.000 jedinki...

(Stvarno ih je toliko - evo ga i izveštaj na zvaničnom sajtu grada Barselone - klik na ovaj link vas vodi do te informacije).

Ali, ti glodari su za većinu građana pomenutog španskog grada neprimetni (iako oni na godišnjem nivou prijave od 6.000 do 10.000 incidenata), no kada se pacovi "probiju" do Nou Kampa...

Španski mediji poput "Libertad Digital" i "Tribuna" su potvrdili autentičnost snimaka, dok građevinski radnici i lokalni stanovnici ističu da pacovi "nisu neuobičajeni u tom delu grada", ali je sada sve to postalo "velika, važna vest koja je obišla planetu" jer se poklapa sa kašnjenjima u završetku rekonstrukcije.

Video snimak: Pacov na Kamp nou

Da li zbog pacova kasni povratak Barse na svoj stadion?

Kašnjenje povratka mečeva na Nou Kamp nije direktno povezano sa pacovima, iako se (verovatno) neki Realovi navijači baš takvim šalama naslađuju.

Prosto, sledeća "domaća" utakmica Barselone je protiv Real Sosijedada 28. septembra, ali ona se neće igrati na Nou Kampu jer, prosto, radovi još nisu gotovi. Klub je potvrdio da će se odigrati na alternativnoj lokaciji, verovatno na Monžuiku ili Estadi Johan Krojf (kapacitet 6.000).

Osnovni razlozi za kašnjenje su arhitektonski i administrativni: radovi na samom terenu (potrebno je tri meseca za rast trave), zatim tu su još i neophodne dozvole od gradskih vlasti Barselone, ali i finansijski aranžmani (npr. prodaja VIP sedišta za 100 miliona evra, što još nije odobreno od strane La Lige), i tako dalje, i tako dalje.

Prvobitno se očekivao povratak ekipe u novembru 2024, pa u martu 2025, ali sada se pominje kasniji datum ove jeseni, ili čak 2026.

Pacovi su samo dodatni problem koji otežavaju situaciju, ali ne i glavni uzrok zabrane utakmica.

