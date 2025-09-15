Fudbal

CELA BOSNA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je u Beogradu uradio Adem Avdić

Новости онлине

15. 09. 2025. u 17:06

I dosad su ga volele "delije", a sad će još više.

ЦЕЛА БОСНА ГЛЕДА И НЕ ВЕРУЈЕ: Ево шта је у Београду урадио Адем Авдић

Aleksandar Đorović

Jedna od glavnih sportskih vesti u Bosni i Hercegovini je stav mladog fudbalera Adema Avdića da odbije poziv da "pređe" u selekciju BiH.

Evo kako je o tome javnost pomenute države obavestio tamošnji portal "Kliks.ba":

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

"Mladi bek Crvene zvezde Adem Avdić (17) našao se u centru špekulacija da bi mogao obući dres Bosne i Hercegovine umesto Srbije, ali je vrlo brzo stigao njegov odgovor.

FOTO: FK Crvena zvezda / 

Kasno sinoć oglasio se na Instagramu i u kratkoj poruci otklonio sve dileme:

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

- Srbija je moja jedina domovina! Ponosan sam što branim grb i boje ove zemlje - napisao je Avdić.

Screenshot / Instagram / Adem Avdic


Avdić je rođen u Loznici, odrastao je u Crvenoj zvezdi i prošao sve omladinske selekcije Srbije.

Nedavno je upisao i minute za mladu reprezentaciju u prijateljskom duelu protiv Francuske, a u aktuelnoj sezoni jedan je od šestorice mladih igrača beogradskog kluba.

Ove sezone već je skupio tri nastupa za prvi tim Zvezde, što pokazuje da u budućnosti ozbiljno računaju na njegove usluge.

Inače, Adem Avdić je sin nekadašnjeg napadača Željezničara i Zrinjskog Rašida Avdića", piše pomenuti portal.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SISTEM JE VRŠIO PRITISAK: Toni kupio lažnu kovid potvrdu- dao mito medicinskoj sestri?

"SISTEM JE VRŠIO PRITISAK": Toni kupio lažnu kovid potvrdu- dao mito medicinskoj sestri?