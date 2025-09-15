CELA BOSNA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je u Beogradu uradio Adem Avdić
I dosad su ga volele "delije", a sad će još više.
Jedna od glavnih sportskih vesti u Bosni i Hercegovini je stav mladog fudbalera Adema Avdića da odbije poziv da "pređe" u selekciju BiH.
Evo kako je o tome javnost pomenute države obavestio tamošnji portal "Kliks.ba":
"Mladi bek Crvene zvezde Adem Avdić (17) našao se u centru špekulacija da bi mogao obući dres Bosne i Hercegovine umesto Srbije, ali je vrlo brzo stigao njegov odgovor.
Kasno sinoć oglasio se na Instagramu i u kratkoj poruci otklonio sve dileme:
- Srbija je moja jedina domovina! Ponosan sam što branim grb i boje ove zemlje - napisao je Avdić.
Avdić je rođen u Loznici, odrastao je u Crvenoj zvezdi i prošao sve omladinske selekcije Srbije.
Nedavno je upisao i minute za mladu reprezentaciju u prijateljskom duelu protiv Francuske, a u aktuelnoj sezoni jedan je od šestorice mladih igrača beogradskog kluba.
Ove sezone već je skupio tri nastupa za prvi tim Zvezde, što pokazuje da u budućnosti ozbiljno računaju na njegove usluge.
Inače, Adem Avdić je sin nekadašnjeg napadača Željezničara i Zrinjskog Rašida Avdića", piše pomenuti portal.
