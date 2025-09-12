TO JE PRAVI DŽEK GRILIŠ: Fudbaler Evertona najbolji igrač meseca u Premijer ligi
FUDBALER Evertona Džek Griliš proglašen je za najboljeg igrača Premijer lige u avgustu, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.
Englez je na tri utakmice u prošlom mesecu upisao četiri asistencije pa je tako prvi put osvojio priznanje za najboljeg igrač meseca Premijer lige.
Everton je u tom periodu zabeležio dve pobede i poraz, a trenutno se nalazi na petom mestu na tabeli.
Menadžer Liverpula Arne Slot proglašen je za najboljeg trenera u avgustu u najkvalitetnijem rangu engleskog fudbala.
Liverpul je prošlog meseca ostvario tri pobede i jedni je klub sa maksimalnim učinkom u Premijer ligi.
