TO JE PRAVI DŽEK GRILIŠ: Fudbaler Evertona najbolji igrač meseca u Premijer ligi

FUDBALER Evertona Džek Griliš proglašen je za najboljeg igrača Premijer lige u avgustu, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

FOTO: Tanjug/AP/Peter Byrne

Englez je na tri utakmice u prošlom mesecu upisao četiri asistencije pa je tako prvi put osvojio priznanje za najboljeg igrač meseca Premijer lige.

Making an instant impact 💙



Jack Grealish is August’s @EASPORTSFC Player of the Month 🙌 pic.twitter.com/jJQRxz5WJJ — Premier League (@premierleague) September 12, 2025

Everton je u tom periodu zabeležio dve pobede i poraz, a trenutno se nalazi na petom mestu na tabeli.

Menadžer Liverpula Arne Slot proglašen je za najboljeg trenera u avgustu u najkvalitetnijem rangu engleskog fudbala.

Liverpul je prošlog meseca ostvario tri pobede i jedni je klub sa maksimalnim učinkom u Premijer ligi.

