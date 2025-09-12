Fudbal

TO JE PRAVI DŽEK GRILIŠ: Fudbaler Evertona najbolji igrač meseca u Premijer ligi

Танјуг

12. 09. 2025. u 16:22

FUDBALER Evertona Džek Griliš proglašen je za najboljeg igrača Premijer lige u avgustu, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

ТО ЈЕ ПРАВИ ЏЕК ГРИЛИШ: Фудбалер Евертона најбољи играч месеца у Премијер лиги

FOTO: Tanjug/AP/Peter Byrne

Englez je na tri utakmice u prošlom mesecu upisao četiri asistencije pa je tako prvi put osvojio priznanje za najboljeg igrač meseca Premijer lige.

Everton je u tom periodu zabeležio dve pobede i poraz, a trenutno se nalazi na petom mestu na tabeli.

Menadžer Liverpula Arne Slot proglašen je za najboljeg trenera u avgustu u najkvalitetnijem rangu engleskog fudbala.

Liverpul je prošlog meseca ostvario tri pobede i jedni je klub sa maksimalnim učinkom u Premijer ligi.

