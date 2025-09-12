Fudbal

BRAŠANAC PROGOVORIO O PARTIZANU: Nisam razmišljao o povratku

Новости онлине

12. 09. 2025. u 16:00

SRPSKI fudbaler Darko Brašanac igraće za Malagu u sezoni 2025/26. U razgovoru sa španskim medijima neizostavna tema bio je i Partizan.

БРАШАНАЦ ПРОГОВОРИО О ПАРТИЗАНУ: Нисам размишљао о повратку

Foto: EPA-EFE/J.J.Guillen

On je tokom priče za "Radio Marku" otkrio da je bilo poziva iz Humske, ali da mu misli nisu bile usmrene ka povratku u klubu čiji je dres nosio od 2010. do 2016. godine.

- Rado se setim tog vremena... Partizan me je pozvao da dođem u Beograd sa 13 godina, videli su me na utakmicama reprezentacije u tom uzrastu. Preselio sam se tamo i sećam se da sam tada pomišljao kako mi je kuća daleko – bila je udaljena gotovo četiri sata vožnje. Prešao sam u prvi tim sa 18 godina. Prvo sam otišao na pozajmicu u Smederevo, a zatim se vratio u klub. Nosio sam kapitensku traku i igrao evropska takmičenja kao vrlo mlad igrač. Pitali su se svi da li ću se vratiti u Partizan, ali zaista nisam razmišljao o tome. Vole me, volim i ja njih, pratim i košarku - rekao je Brašanac.

Podsetimo, ovaj 33-godišnjak sa Zlatibora je za prvi tim Partizana odigrao 82 utakmica i sedam puta je bio strelac.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!
Košarka

0 29

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!

Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, glavni je sportski događaj ove godine, a upravo na ovoj stranici možete da vidite kompletan raspored utakmica, kako onih u nokaut fazi, tako i sve što se dešavalo po grupama (razvrstano i po datumima i po svakoj grupi). Tu vas čekaju i rezultati kao i tabele, te vreme, raspored i satnica svih mečeva nokaut faze.

12. 09. 2025. u 18:21 >> 18:22

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!

RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!