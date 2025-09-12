BRAŠANAC PROGOVORIO O PARTIZANU: Nisam razmišljao o povratku

SRPSKI fudbaler Darko Brašanac igraće za Malagu u sezoni 2025/26. U razgovoru sa španskim medijima neizostavna tema bio je i Partizan.

Foto: EPA-EFE/J.J.Guillen

On je tokom priče za "Radio Marku" otkrio da je bilo poziva iz Humske, ali da mu misli nisu bile usmrene ka povratku u klubu čiji je dres nosio od 2010. do 2016. godine.

- Rado se setim tog vremena... Partizan me je pozvao da dođem u Beograd sa 13 godina, videli su me na utakmicama reprezentacije u tom uzrastu. Preselio sam se tamo i sećam se da sam tada pomišljao kako mi je kuća daleko – bila je udaljena gotovo četiri sata vožnje. Prešao sam u prvi tim sa 18 godina. Prvo sam otišao na pozajmicu u Smederevo, a zatim se vratio u klub. Nosio sam kapitensku traku i igrao evropska takmičenja kao vrlo mlad igrač. Pitali su se svi da li ću se vratiti u Partizan, ali zaista nisam razmišljao o tome. Vole me, volim i ja njih, pratim i košarku - rekao je Brašanac.

Podsetimo, ovaj 33-godišnjak sa Zlatibora je za prvi tim Partizana odigrao 82 utakmica i sedam puta je bio strelac.

