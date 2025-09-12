BRAŠANAC PROGOVORIO O PARTIZANU: Nisam razmišljao o povratku
SRPSKI fudbaler Darko Brašanac igraće za Malagu u sezoni 2025/26. U razgovoru sa španskim medijima neizostavna tema bio je i Partizan.
On je tokom priče za "Radio Marku" otkrio da je bilo poziva iz Humske, ali da mu misli nisu bile usmrene ka povratku u klubu čiji je dres nosio od 2010. do 2016. godine.
- Rado se setim tog vremena... Partizan me je pozvao da dođem u Beograd sa 13 godina, videli su me na utakmicama reprezentacije u tom uzrastu. Preselio sam se tamo i sećam se da sam tada pomišljao kako mi je kuća daleko – bila je udaljena gotovo četiri sata vožnje. Prešao sam u prvi tim sa 18 godina. Prvo sam otišao na pozajmicu u Smederevo, a zatim se vratio u klub. Nosio sam kapitensku traku i igrao evropska takmičenja kao vrlo mlad igrač. Pitali su se svi da li ću se vratiti u Partizan, ali zaista nisam razmišljao o tome. Vole me, volim i ja njih, pratim i košarku - rekao je Brašanac.
Podsetimo, ovaj 33-godišnjak sa Zlatibora je za prvi tim Partizana odigrao 82 utakmica i sedam puta je bio strelac.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SVET SPORTA U ŠOKU! Karlos Alkaraz preoteo devojku Janika Sinera
12. 09. 2025. u 13:13
"IDIOTI, DOSTA JE"! Oglasio se predsednik UEFA pred meč Srbije i Albanije u Leskovcu
12. 09. 2025. u 09:23
KAKAV OBRT! Večiti derbi se neće igrati za vikend?
12. 09. 2025. u 14:22
OGROMNA TUGA! Preminula košarkaška reprezentativka u 30. godini života
12. 09. 2025. u 11:16
DEBITANT PROTIV JUBILARCA: Leverkuzen ima novog trenera, koliko će mu trebati da počisti nered iza Ten Haga?
NOVI početak u Leverkuzenu označava i novog trenera.
12. 09. 2025. u 07:00
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)