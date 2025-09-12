KUĆO, SVI NA ROĐENDAN! Navijači Zvezde poslali pozivnicu za nedeljnu žurku na Marakani (VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju 14. septembra na stadionu "Rajko Mitić" od 17 časova dočekati pančevački Železničar u osmoj rundi Superlige Srbije.

FOTO: M. Vukadinović

Na pomenutom duelu će Crvena zvezda proslaviti 62. rođendan Marakane, a upravo tim povodom klub je doneo odluku da kapije stadiona “Rajko Mitić” budu otvorene za sve posetioce.

Utakmica protiv Železničara će biti i uvertira pred "večiti derbi", kao i izazove na evropskoj sceni.

A navijači šampiona Srbije su napravili video sa kojim pozivaju sve zvezdaše da dođu u nedelju na Marakanu, odnosno na stadion "Rajko Mitić".