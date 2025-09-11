NEVERICA! Trener Totenhema želi revolucionarnu promenu koja bi mogla iz korena da promeni fudbal
ČESTO iz sveta fudbala dolaze predlozi koji bi mogli da unaprede igru, a trener Totenhema Tomas Frank otišao je najdalje.
Njegove ideje uzdrmale su javnost.
Naslednik Angelosa Postekoglua predložio je da trener ima prava na jedan tajm-aut po poluvremenu kako bi se uvela nova dimenzija takmičenjima. Doduše, nešto slično već postoji kada se igra u sparnim danima, sudije sredinom poluvremena neretko prekidaju meč zbog pauze za osveženje igrača.
– Iz ugla trenera, sjajno bi bilo imati nekoliko minuta tokom igre da prenesete ključne instrukcije, da prilagodite taktiku i reagujete na ono što se dešava na terenu – objasnio je Danac.
Ipak, ostaje pitanje kako bi na dodatna zaustavljanja reagovali navijači, koji se i sada žale da VAR i povrede previše prekidaju ritam igre.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
FSS traži da se utakmica Srbija - Albanija igra van Beograda!
11. 09. 2025. u 13:26
HITAN DEMANTIJ SA MARAKANE: Crvena zvezda odmah reagovala!
11. 09. 2025. u 14:52
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
11. 09. 2025. u 08:19
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)