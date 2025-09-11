NEVERICA! Trener Totenhema želi revolucionarnu promenu koja bi mogla iz korena da promeni fudbal

ČESTO iz sveta fudbala dolaze predlozi koji bi mogli da unaprede igru, a trener Totenhema Tomas Frank otišao je najdalje.

FOTO: Aleksandar Ilić

Njegove ideje uzdrmale su javnost.

Naslednik Angelosa Postekoglua predložio je da trener ima prava na jedan tajm-aut po poluvremenu kako bi se uvela nova dimenzija takmičenjima. Doduše, nešto slično već postoji kada se igra u sparnim danima, sudije sredinom poluvremena neretko prekidaju meč zbog pauze za osveženje igrača.

– Iz ugla trenera, sjajno bi bilo imati nekoliko minuta tokom igre da prenesete ključne instrukcije, da prilagodite taktiku i reagujete na ono što se dešava na terenu – objasnio je Danac.

Ipak, ostaje pitanje kako bi na dodatna zaustavljanja reagovali navijači, koji se i sada žale da VAR i povrede previše prekidaju ritam igre.

