JOŠ JEDNO POGLAVLJE U KARIJERI: Kristijan Eriksen ima novi klub!

U JEDNOM momentu mu je karijera bila ugrožena, ali Kristijan Eriksen je uspeo sve da pobedi i nastavi da se bavi fudbalom. Sad je vreme za novo poglavlje.

Iskusni danski vezista pojačao je člana Bundeslige, ekipu Volfsburga, prenosi novinar "Tipsbladeta", Farzam Abolhoseini.

Navodi se da je dogovor postignut i da je bivši igrač Mančester junajted prošao lekarske preglede u Nemačkoj, te da se dogovor može smatrati zaključenim.

Eriksen je u bogatoj karijeri nastupao za Ajaks, Totenhem, Inter, Brentford i Mančester junajted.

Ovo će mu biti prvi put da nastupa u Bundesligi, a njegov novi klub Volfsburg je dobro počeo ovu sezonu, pošto se posle dva kola nalazi na šestom mestu sa četiri boda.

