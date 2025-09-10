Fudbal

JOŠ JEDNO POGLAVLJE U KARIJERI: Kristijan Eriksen ima novi klub!

Časlav Vuković

10. 09. 2025. u 19:25

U JEDNOM momentu mu je karijera bila ugrožena, ali Kristijan Eriksen je uspeo sve da pobedi i nastavi da se bavi fudbalom. Sad je vreme za novo poglavlje.

ЈОШ ЈЕДНО ПОГЛАВЉЕ У КАРИЈЕРИ: Кристијан Ериксен има нови клуб!

FOTO: Tanjug/AP

Iskusni danski vezista pojačao je člana Bundeslige, ekipu Volfsburga, prenosi novinar "Tipsbladeta", Farzam Abolhoseini.

Navodi se da je dogovor postignut i da je bivši igrač Mančester junajted prošao lekarske preglede u Nemačkoj, te da se dogovor može smatrati zaključenim.

Eriksen je u bogatoj karijeri nastupao za Ajaks, Totenhem, Inter, Brentford i Mančester junajted. 

Ovo će mu biti prvi put da nastupa u Bundesligi, a njegov novi klub Volfsburg je dobro počeo ovu sezonu, pošto se posle dva kola nalazi na šestom mestu sa četiri boda.

