SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice

Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a najnovije vesti koje se toga tiču vezane su za navijače.

FOTO: M. Vukadinović

Podsetimo, u Beograd je stiglo preko 2.000 Engleza, koji su na samom stadionu "Rajko Mitić" sigurno uživali, jer su njihovi ljubimci deklasirali ekipu Dragana Stojkovića Piksija sa 0:5.

U gradu, međutim, izgleda da nisu tako dobro prošli.

Kako javljaju specijalizovani navijački kanali na društvenim mrežama, obično najbolje obavešteni o zbivanjima u tifo-svetu, u centru Beograda došlo je do tuče.

U njoj su, prema tim navodima, učestvovala destorica Engleza i, kako je opisano, "šestorica srpskih nacionalista".

U tuči u kojoj su korišćene samo pesnice, jedan engleski navijač je bio nokautiran, a nekoliko povređeno.

09.09.2025, Serbia🇷🇸 - England🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 10 England fans vs 6 Serbian nationalists before the match in center of Belgrade, 1 England KO, and some injured, hands only, click for more here: https://t.co/rVrp86L48q



FOLLOW NEW IG: https://t.co/nxIt71sbXp



All in one place. Tap to download.… pic.twitter.com/97tldaNhXI — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) September 9, 2025

Zbog srpskih navijača bez publike na Srbija - Albanija?!

Podsetimo, na samoj utakmici Srbija - Engleska, francuski sudija Turpan je jednom "progledao kroz prste" kada su mu se engleski fudbaleri požalili da su meta "lasera", kojim im je neko "ometao vid" tokom meča sa Srbima.

Ali, praštanja nije bilo u 39. minutu.

Francuz je tada prekinuo utakmicu, prišao delegatu i rekao mu da neko od srpskih navijača koristi laser. Pokazao je delegatu evropske kuće fudbala "da se to već drugi put dešava" na ovom meču, i da je oba puta meta bio engleski štoper Konsa.

BREAKING: Referee forced to stop Serbia vs England before crowd boo PA announcementhttps://t.co/Lw6dIkZoCQ — talkSPORT (@talkSPORT) September 9, 2025

Susret jeste ubrzo nastavljen, ali činjenica da je zvanično lice obavešteno o problemu, znači i sledeće:

incident će biti upisan u protokol protokol će stići i do Disciplinske komisije a Disciplinski pravilnik, kao što je FSS pred ovaj meč najavio kao mogućnost, "ponavljačima prekršaja" predviđa i kaznu u vidu zatvaranja tribina na jednom ili više takmičarskih mečeva. A mi smo upravo i odrađivali kaznu protiv Engleske, jer za 15% stadiona nisu prodavane karte zbog "rasističkog i drugog problematičnog ponašanja srpske publike na utakmici s Andorom".

Da li će Srbija - Albanija stvarno biti bez publike? Jedanaesti oktobar uopšte nije daleko, a odluka UEFA o kazni - biće poznata narednih dana...

A koliko bi bilo loše da naši nemaju podršku u tom meču "odluke" svedoči i sledeće:

Samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

A Srbija, pred meč sa Albanijom, ne stoji dobro - i praktično je samo trijumf u o tom meču "vraća u igru" za plasman na šampionat planete. Eventualni poraz bi maltene tog dana zatvorio mundijalska vrata "orlovima", iako bi teoretske šanse za drugo mesto postojale (ako se u mečevima sa Andorom i Engleskom u gostima, a sa Letonijom kod kuće - skupi pet bodova više nego što će Albanci osvojiti na gostovanju Andori i u Tirani protiv Engleza.)

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 5 5 0 0 13:0 15 Albanija 5 2 2 1 5:3 8 Srbija 4 2 1 1 4:5 7 Letonija 4 1 1 2 2:5 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja