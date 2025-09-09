"AMA, NIJE BILO LAKO!" Kapiten Engleske Hari Kejn o lekciji Srbiji usred Marakane

Srbija i Engleska sastali su se u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a kapiten "gordog albiona" Hari Kejn je na zanimljiv način sumirao utiske o ovom meču.

FOTO: M. Vukadinović

Podsetimo, Srbija je deklasirana od Engleske na Marakani, posle čega se čuveni golgeter ovako obratio javnosti, tik uz teren:

- Znali smo da će biti teško. Možda izgleda da je bilo lako, ali nije bilo! Pokazali smo sjajnu disciplinu, energiju, iskoristili prilike. Fantastična predstava cele ekipe i sad smo jako blizu prvog mesta u grupi. Imamo novog selektora, nove ideje, moramo da nastavimo da pokazujemo pravi stav na terenu. Mnogo je novih igrača u ekipi, svi su pokazali da imamo sjajan talenat. Zato je naša budućnost svetla, ali ne treba da "poletimo". Ipak, ovo večeras u Beogradu svakako daje razlog za optimizam - rekao je kapiten engleske reprezentacije za TV Arena sport.

Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 5 5 0 0 13:0 15 Albanija 5 2 2 1 5:3 8 Srbija 4 2 1 1 4:5 7 Letonija 4 1 1 2 2:5 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli