"AMA, NIJE BILO LAKO!" Kapiten Engleske Hari Kejn o lekciji Srbiji usred Marakane
Srbija i Engleska sastali su se u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a kapiten "gordog albiona" Hari Kejn je na zanimljiv način sumirao utiske o ovom meču.
Podsetimo, Srbija je deklasirana od Engleske na Marakani, posle čega se čuveni golgeter ovako obratio javnosti, tik uz teren:
- Znali smo da će biti teško. Možda izgleda da je bilo lako, ali nije bilo! Pokazali smo sjajnu disciplinu, energiju, iskoristili prilike. Fantastična predstava cele ekipe i sad smo jako blizu prvog mesta u grupi. Imamo novog selektora, nove ideje, moramo da nastavimo da pokazujemo pravi stav na terenu. Mnogo je novih igrača u ekipi, svi su pokazali da imamo sjajan talenat. Zato je naša budućnost svetla, ali ne treba da "poletimo". Ipak, ovo večeras u Beogradu svakako daje razlog za optimizam - rekao je kapiten engleske reprezentacije za TV Arena sport.
KAKVA BAHATOST! Evo šta su Englezi odlučili pred polazak u Srbiju na megdan Piksijevim "orlovima" u borbi za Svetsko prvenstvo!
Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).
|Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
|Meč
|Pobeda
|Remi
|Poraz
|G. razl.
|Bod.
|Engleska
|5
|5
|0
|0
|13:0
|15
|Albanija
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|Srbija
|4
|2
|1
|1
|4:5
|7
|Letonija
|4
|1
|1
|2
|2:5
|4
|Andora
|4
|0
|0
|4
|0:8
|0
