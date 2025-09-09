Fudbal

"NAVIJAČI, DOĐITE NA ROĐENDAN STADIONA"! On je dao prvi gol na Marakani

Марко Паунић
Marko Paunić

09. 09. 2025. u 12:51

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Trifun Mihajlović izjavio je da postizanje prvog gola na Marakani za njega najdraža sportska uspomena i pozvao navijače "crveno-belih" da dođu na utakmicu protiv Železničara kada će biti obeležen 62. rođendan stadiona "Rajko Mitić".

FOTO: FK Crvena zvezda

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u nedelju od 17 časova Železničar iz Pančeva u osmom kolu Superlige Srbije.

"Postizanje prvog gola na Marakani za mene je najdraža sportska uspomena i doživljaj koji se ne zaboravlja. To je bilo ostvarenje dečačkog sna, a još veća čar je što sam taj trenutak podelio sa desetinama hiljada navijača", rekao je Mihajlović, a prenosi sajt kluba.

On je pozvao navijače Crvene zvezde da dođu na utakmicu protiv Železničara.

"Fudbal se igra zbog navijača i zato ih od srca pozivam da dođu u što većem broju i podrže svoj voljeni klub", izjavio je nekadašnji fudbaler.

Mihajlović je dodao da Crvena zvezda može da veruje u pozitivan rezultat protiv Seltika u prvom kolu Lige Evrope.

"Utakmica sa Seltikom iz 1968. godine nije mi ostala u lepom sećanju. Ipak, verujem da sada uz pun stadion i podršku naših navijača možemo da verujemo u pozitivan rezultat protiv škotskog velikana", rekao je Mihajlović.

