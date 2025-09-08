"OVA I ALBANIJA U GOSTIMA..." Hari Kejn pred meč Srbija - Engleska

Najbolji fudbaler Engleske, Hari Kejn, govorio je na konferenciji za medije pred meč Srbija - Engleska.

FOTO: Tanjug/AP

- Biće teško, to je sigurno. Igrao sam ovde sa Tottenhemom pre nekoliko godina. Jeste teška atmosfera za igranje, sutra će biti još gora i neprijateljskija. Velika utakmica, važna za kvalifikacije, moramo da budemo spremni. Ali, imali smo i ranije ovakve utakmice i mislim da smo spremni'.

Deluje da je ovo ključna utakmica?

- Bio bi to veliki korak u pravom smeru. Kada pobedite grupu… Ova i Albanija u gostima su najteže, ali tabela je takva da bi nam pobeda napravila veliki korak u pravom smeru. Ali i Srbija zna da bi njima pobeda mnogo značila. Treba da se koncentrišemo na ono što možemo da uradimo - da izađemo i igramo. Cilj je da se plasiramo na najveći turnir u fudbalu i planiramo da to uradimo.

Da li i vas nervira kao i gledaoce što se svi timovi fokusiraju na defanzivu?

- Mislim da je to razumljivo. Svaka utakmica u ovoj grupi je delovalo kao da svi očekuju da ćemo da pobedimo četiri-pet nula. Nije to lako, Srbija je dobar tim, oni hoće da nas pritisnu visoko. Kao napadač znam da neće biti 10 šansi na utakmici, morate da iskoristite svaku. Kao napadaču mi je važno da mogu da pomognem, ali cilj je timska igra. Nadam se da ću probiti blok, ali ovih dana svi imaju četiri-pet pozadi i to je teško probiti. Naravno da bismo voleli da smo pobedili ubedljivije, ali nadam se da će biti bolje u nastavku.

U odbrani vas čeka Milenković, koji trenutno igra sjajno u Premijer ligi.

- Uvek volim da igram protiv najboljih rivala. Kao napadač se srećete sa dobrim defanzivcima. Sutra će biti fizički teško, visok i jak defanzivac. Moraću da izvučem najbolje iz sebe, ali uvek sam voleo izazove i teške utakmice. Znam da će biti teško, ali se radujem što ću biti tamo i nadam se da ću pomoći timu da napravi korak ka kvalifikacijama.

Ko o čemu, Englezi o rasizmu, ali se Kejn nije upecao.

- Imali smo sastanak. To je problem više ka UEFA, naš fokus je na utakmicu, da probamo da pobedimo Srbiju na terenu. Spremni smo na sve, ali mislimo na fudbal i koncentrišemo se na fudbalski spektakl'.

Ipak, engleski novinar je bio uporan i pitao je da li bi bio spreman da kao kapiten izvede igrače sa terena.

- Spremni smo da uradimo šta nam sudija dozvoli da uradimo. Mislim da smo u Bugarskoj dobro reagovali tamo. Ako se nešto desi, spremni smo da uradimo šta treba'.

Bleki je rekao da neće igrati strogu markaciju, već da će pokrivati prostor?

- Opet, videćemo na terenu. Nikad ne znate šta može da se desi. U utakmicama nekad vole da me markiraju, ali nekad igraju zonu ili stoje više i tako pokušaju da me zaustave. Pazićemo na neke stvari, znamo neke stvari, ali ne možete znati ništa dok ne izađete na teren. Imamo iskustva sa ovakvim utakmicama i ja sa raznim situacijama'.

Koliko će biti drugačija utakmica u odnosu na onu sa Eura?

- Očekujemo sličnu utakmicu. Ta na Euru je bila baš teška. U redu, mogli smo malo bolje da odigramo drugo poluvreme, Srbija je imala dobar posed. Sutra moramo da izađemo sa mnogo energije, oni imaju dovoljno kvaliteta da nam naude. Bićemo agresivni, spremni na prednjoj nozi, što nije uvek lako u gostima, pogotovo sa ovakvom publikom, ali probaćemo da se nametnemo od početka.

Pričao si o Blekiju, a šta kažeš na napadače?

- Imaju sjajne napadače. Mitrović, protiv njega sam često igrao u Premijer ligi. Sjajan strelac, fizički je teško da se igra protiv njega, a u šesnaestercu je opasan jedan na jedan. Ko god bude igrao, moraćemo da budemo sveži i spremni da ga zaustavimo. Rekao sam da je ovo opasan tim, znamo od prošle godine i sa snimaka. Moramo da budemo spremni na to'.

Šta kažeš na pisanja domaćih medija koji vas uvek kritikuju zbog načina igre?

- Ovde sam dovoljno dugo i dovoljno dugo sam igrač da znam da nekad nećeš da pobediš i da će biti razgovora šta je moglo da se uradi, kako da se pobedi. Imamo u timu sjajne igrače i uvek će biti različitih mišljenja. Znamo kako može da bude teško protiv nekih timova, ali glavni cilj su kvalifikacije. Hoćemo da budemo tamo sledeće godine. Svaki detalj nas je doveo dovde i moramo da budemo fokusirani na cilj. A kritike će uvek biti tu, to je deo posla na ovom nivou' - zaključio je Hari Kejn.

Šta su Srbi, a šta Englezi, uradili pred ovaj derbi meč?

Podsetimo, Srbija je kao gost pobedila Letoniju, a onda su, takođe u subotu, na teren Vila parka u Birmingemu, pred 42.789 istrčali Englezi i Andora.

Apsolutni autsajder, koji je izgubio samo sa 1:0 na svom terenu od moćne Engleske - nije doživeo debakl na stadionu Aston Vile, kako su mu to mnogi predviđali.

Poraz jeste, ali - ne strašan.

Na kraju je bilo samo 2:0 za Englesku, koja je povela autogolom Garsije u 25. minutu, dok je konačan rezultat u 67. postavio Deklan Rajs.

Engleska reprezentacija voga puta je istrčala na teren sa sledećom startnom postavom: Pikford - Džejms, Guehi, Burn, Luis-Skeli - Anderson, Rajs - Madueke, Eze, Rašford - Kejn, a ušli su još Gordon, Livramento, Rodžers, Konsa, i Gibs-Vajt. Neiskorišćene izmene ostali su golmani Traford i D. Henderson, te Bouven, Dž. Henderson, Loftus-Čik, Spens i Votkins.

Očekivano, selekcija "gordog albiona" je imala ogroman posed lopte, čak 88% vremena, no samo (za njih skromnih) 11 udaraca, od čega u dva okvir gola. Dva šuta, ali neprecizna, imali su gosti iz Andore.

Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 4 4 0 0 8:0 12 Srbija 3 2 1 0 4:0 7 Albanija 4 1 2 1 4:3 5 Letonija 3 1 1 1 2:4 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

