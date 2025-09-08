"IDEMO DA SE NADMEĆEMO!" Nikola Milenković pred meč Srbija - Engleska u kvalifikacijama za Mundijal

Fudbalski reprezentativac Srbije Nikola Milenković izjavio je danas u Staroj Pazovi da očekuje veoma tešku i zahtevnu utakmicu protiv Engleske i dodao da će ekipa učiniti sve da obraduje naciju.

FOTO: M. Vukadinović

Fudbaleri Srbije dočekaće sutra od 20.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu selekciju Englesku u meču grupe K kvalifikacija za SP 2026.

- Sutra igramo sa jednom od najboljih reprezentacija sveta. Pre svega da kažem i da izrazim zahvalnost svima koji će doći i dati podršku na ovom meču. Očekuje nas veoma teška i zahtevna utakmica protiv Engleske koja je sjajan protivnik, imaju najbolju ligu na svetu, imaju odlične igrače. Trebalo bi da zadržimo našu ambiciju, treba da verujemo u sebe i da se nadmećemo sa njima. Da damo sve od sebe i da obradujemo naš narod koji će doći i koji će nas bodriti kraj malih ekrana. Da obradujemo naciju i damo sve od sebe za njih - rekao je Milenković na konferenciji za medije u Staroj Pazovi.

Milenković je naveo da će ekipa dati sve od sebe da se pripremi za duel sa Engleskom.

- Engleska ima dubinu u ekipi, mnogo dobrih igrača koje mogu da zamene one koji nisu tu. Ko god se nađe na terenu, biće velika opasnost. Sa te strane, daćemo sve od sebe da pripremimo na najbolji mogući način, da neutrališemo njihove vrline. Idemo da se nadmećemo sa Engleskom, siguran sam da ćemo odgovoriti po aspektu motivacije, trčanje, svega što treba. Ako negde uspemo da budemo superiorniji od njih, naše šanse rastu. Uz pomoć publike koja će biti dodatni motiv, dodatna snaga, daćemo sve od sebe da obradujemo naciju - istakao je Milenković.

Engleska je prošle godine pobedila Srbiju rezultatom 1:0 na Evropskom prvenstvu.

- Na EP smo se osećali dobro protiv Engleske, nismo se osećali inferiorno. Nadmetali smo se, rezultat nije išao u našu korist. Moja dva saigrača igraju za Englesku, dva odlična igrača, super momka. Srećan sam što ću ih sutra videti - rekao je Milenković.

Prvo mesto na tabeli grupe K drži Engleska sa 12 bodova iz četiri meča, dok je Srbija druga sa sedam iz tri.

Šta su Srbi, a šta Englezi, uradili pred ovaj derbi meč?

Podsetimo, Srbija je kao gost pobedila Letoniju, a onda su, takođe u subotu, na teren Vila parka u Birmingemu, pred 42.789 istrčali Englezi i Andora.

Apsolutni autsajder, koji je izgubio samo sa 1:0 na svom terenu od moćne Engleske - nije doživeo debakl na stadionu Aston Vile, kako su mu to mnogi predviđali.

Poraz jeste, ali - ne strašan.

Na kraju je bilo samo 2:0 za Englesku, koja je povela autogolom Garsije u 25. minutu, dok je konačan rezultat u 67. postavio Deklan Rajs.

Engleska reprezentacija voga puta je istrčala na teren sa sledećom startnom postavom: Pikford - Džejms, Guehi, Burn, Luis-Skeli - Anderson, Rajs - Madueke, Eze, Rašford - Kejn, a ušli su još Gordon, Livramento, Rodžers, Konsa, i Gibs-Vajt. Neiskorišćene izmene ostali su golmani Traford i D. Henderson, te Bouven, Dž. Henderson, Loftus-Čik, Spens i Votkins.

Očekivano, selekcija "gordog albiona" je imala ogroman posed lopte, čak 88% vremena, no samo (za njih skromnih) 11 udaraca, od čega u dva okvir gola. Dva šuta, ali neprecizna, imali su gosti iz Andore.

Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 4 4 0 0 8:0 12 Srbija 3 2 1 0 4:0 7 Albanija 4 1 2 1 4:3 5 Letonija 3 1 1 1 2:4 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

