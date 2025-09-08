DEJAN ZGROZIO CELU ENGLESKU: Niko ne može da veruje šta je uradio!

Srbija i Engleska igraju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a dan pred tu utakmicu najnovije vesti sa Ostrva su mnoge zapanjile.

Naime, vezni fudbaler Totenhema, Dejan Kuluševski, šokirao je svoje pratioce na druptvenim mrežama fotografijom noge tokom otvorene operacije na kolenu.

Taj snimak koji bi mnoge mogao da uznemiri - on je bez ikakve najave objavio i... malo je reći da je zgrozio mnoge.

Nalazi se i pred vama, ali upozoravamo sve kojima bi moglo da pozli od takve scene, kao i maloletne osobe, da ne emituju taj foto-zapis na svojim uređajima.

Dakle, još jednom upozoravamo - zbog scene koje bi mnoge mogla da uznemiri, nemojte ići niže niz ovaj tekst.

Fotografija, prosto, nije za svakog.

Inače, čuveni Šveđanin očekuje da će se vratiti fudbalu do kraja godine, ali više o tome niko ne priča, već o činjenici da nikome nije jasno - zašto bi bilo ko fotografiju snimljenu tokom operacije podelio sa svojim pratiocima, i to sa hiljadama njih...

A evo i kako ona izgleda.

