Fudbal

DEJAN ZGROZIO CELU ENGLESKU: Niko ne može da veruje šta je uradio!

Новости онлине

08. 09. 2025. u 20:05

Srbija i Engleska igraju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a dan pred tu utakmicu najnovije vesti sa Ostrva su mnoge zapanjile.

Foto: Profimedia

Naime, vezni fudbaler Totenhema, Dejan Kuluševski, šokirao je svoje pratioce  na druptvenim mrežama fotografijom noge tokom otvorene operacije na kolenu.

Taj snimak koji bi mnoge mogao da uznemiri - on je bez ikakve najave objavio i... malo je reći da je zgrozio mnoge.

Nalazi se i pred vama, ali upozoravamo sve kojima bi moglo da pozli od takve scene, kao i maloletne osobe, da ne emituju taj foto-zapis na svojim uređajima.

Dakle, još jednom upozoravamo - zbog scene koje bi mnoge mogla da uznemiri, nemojte ići niže niz ovaj tekst.

Fotografija, prosto, nije za svakog.

---

Inače, čuveni Šveđanin očekuje da će se vratiti fudbalu do kraja godine, ali više o tome niko ne priča, već o činjenici da nikome nije jasno - zašto bi bilo ko fotografiju snimljenu tokom operacije podelio sa svojim pratiocima, i to sa hiljadama njih...

A evo i kako ona izgleda.

---

Tagovi

