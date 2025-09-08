HOĆE DA IDE SA MARAKANE! Stranac želi da napusti Zvezdu, ali...
Jong-Vu Seol je u otvorenom razgovoru za korejske medije priznao da je planirao odlazak iz Crvene zvezde i da je razočaran što transfer u inostranstvo nije realizovan.
Napadač je želeo da nastavi karijeru u Engleskoj ili Nemačkoj, ali nijedan klub nije aktivirao njegovu izlaznu klauzulu od 5,5 miliona evra.
U najavi razgovora sa Seolom, posle prijateljske pobede nad SAD, mediji su istakli da dogovor nije postignut.
- Seol se prošlog leta pridružio Crvenoj zvezdi, gde se odmah etablirao kao ključni igrač. Sanjao je sada izazove na većoj sceni, bilo je izveštaja da su se klubovi iz Engleske i Nemačke takmičili za njegove usluge, ali na kraju nije postignut dogovor.
Seol je u intervjuu potvrdio svoje ambicije.
- Želeo sam novi izazov. Uoči Svetskog prvenstva imao sam želju da se takmičim na većoj sceni i istina je da je bilo pozitivnih razgovora sa nekoliko timova. Ishod je, međutim, bio razočaravajući. Osećao sam se veoma tužno neko vreme, ali nemam vremena da budem uznemiren. Stigao je u teškom vremenu za mene reprezentativni poziv, pa sam se odmah sabrao."
Fudbaler je istakao i podršku prijatelju iz klupske karijere, napadaču Genka, koji je u poslednji čas propustio transfer u Štutgart.
- I meni je teško, pa sam se pitao koliko je teže njemu. Razmišljao sam šta da kažem, ali sam odlučio da se našalim. Kada je stigao, rekao sam: ‘Čestitam’, a on mi je takođe čestitao."
Seol već planira narednu godinu i Svetsko prvenstvo u SAD:
- Prirodno je da fudbaler želi da ide na Svetsko prvenstvo. Ne mislim da mi je mesto u reprezentaciji zagarantovano. Moram da zadržim prisebnost u Evropi, izbegnem povrede i pokažem dobre igre", zaključio je on.
