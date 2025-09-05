CEO REGIONI U NEVERICI! Dinamo Zagreb doveo igrača iz prve postave Milana

BOMBA u Zagrebu!

Kako je naveo najpoznatiji fudbalski transfer insajder Fabricio Romano Ismael Benaser je došao u prestonicu Hrvatske da potpiše ugovor sa Dinamom.

Dugogodišnjeg veziste Milana igra na poziciji zadnjeg veznog spreman je za pozajmicu u Zagreb. Počeo je karijeru u Ariesu, a rano ga je kupio Arsenal. Odatle je otišao na pozajmicu u francuski Tur, pa u Empoli gde je igrao sjajno dve sezone. Od 2019. je u Milanu, a prošlu polusezonu je proveo na pozajmici u Olimpiku iz Marseja.

🚨🇭🇷 EXCLUSIVE: Dinamo Zagreb are in advanced talks to sign Ismael Bennacer from AC Milan.



Understand very advanced negotiations taking place for Algerian midfielder to join the Croatian side.



He could fly to Croatia already today! ✈️🇩🇿 pic.twitter.com/ofbULavhQr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2025

Inače, bio je standaradan u ekipi Milana sve do prošle sezone, a nakon samo osam mečeva u prvom delu sezone on je promenio sredinu i u potrazi za minutima otišao u Marsej. Sada je u Dinamu. Bio je mladi reprezentativac Francuske, a onda je rešio da igra za Alžir i za severnoafruičku selekciju je na 51 meču dao tri gola.

