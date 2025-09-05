CEO REGIONI U NEVERICI! Dinamo Zagreb doveo igrača iz prve postave Milana
BOMBA u Zagrebu!
Kako je naveo najpoznatiji fudbalski transfer insajder Fabricio Romano Ismael Benaser je došao u prestonicu Hrvatske da potpiše ugovor sa Dinamom.
Dugogodišnjeg veziste Milana igra na poziciji zadnjeg veznog spreman je za pozajmicu u Zagreb. Počeo je karijeru u Ariesu, a rano ga je kupio Arsenal. Odatle je otišao na pozajmicu u francuski Tur, pa u Empoli gde je igrao sjajno dve sezone. Od 2019. je u Milanu, a prošlu polusezonu je proveo na pozajmici u Olimpiku iz Marseja.
Inače, bio je standaradan u ekipi Milana sve do prošle sezone, a nakon samo osam mečeva u prvom delu sezone on je promenio sredinu i u potrazi za minutima otišao u Marsej. Sada je u Dinamu. Bio je mladi reprezentativac Francuske, a onda je rešio da igra za Alžir i za severnoafruičku selekciju je na 51 meču dao tri gola.
