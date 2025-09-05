Fudbal

CEO REGIONI U NEVERICI! Dinamo Zagreb doveo igrača iz prve postave Milana

Новости онлине

05. 09. 2025. u 07:52

BOMBA u Zagrebu!

ЦЕО РЕГИОНИ У НЕВЕРИЦИ! Динамо Загреб довео играча из прве поставе Милана

Foto EPA

Kako je naveo najpoznatiji fudbalski transfer insajder Fabricio Romano Ismael Benaser je došao u prestonicu Hrvatske da potpiše ugovor sa Dinamom. 

Dugogodišnjeg veziste Milana igra na poziciji zadnjeg veznog spreman je za pozajmicu u Zagreb. Počeo je karijeru u Ariesu, a rano ga je kupio Arsenal. Odatle je otišao na pozajmicu u francuski Tur, pa u Empoli gde je igrao sjajno dve sezone. Od 2019. je u Milanu, a prošlu polusezonu je proveo na pozajmici u Olimpiku iz Marseja.

Inače, bio je standaradan u ekipi Milana sve do prošle sezone, a nakon samo osam mečeva u prvom delu sezone on je promenio sredinu i u potrazi za minutima otišao u Marsej. Sada je u Dinamu. Bio je mladi reprezentativac Francuske, a onda je rešio da igra za Alžir i za severnoafruičku selekciju je na 51 meču dao tri gola.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

