Fudbal

KAKAV OBRT! Crvena zvezda umesto u OFK Beograd pustila najboljeg strelca lige u Španiju

Новости онлине

04. 09. 2025. u 09:00

JOŠ jedan Srbin na Pirinejima.

КАКАВ ОБРТ! Црвена звезда уместо у ОФК Београд пустила најбољег стрелца лиге у Шпанију

FOTO: M. Vukadinović

Ognjen Teofilović (18) se preselio u Španiju i potpisao četvorogodišnji ugovor sa trećeligašem Lugom kao slobodan igrač.

Visoki napadač je trebalo da ode u OFK Beograd gde bi se kalio u seniorskoj konkurenciji, ali je došlo do preokreta i skroz je napustio Marakanu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Prošle sezone je u Omladinskoj ligi Srbije bio najbolji strelac sa 23 gola i osvojio je titulu, a za seniore je debitovao u Kupu Srbije protiv OFK Beograda.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Zbog tumora nismo mogli da imamo više dece, to nam je bila velika tuga

"Zbog tumora nismo mogli da imamo više dece, to nam je bila velika tuga"