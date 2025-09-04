KAKAV OBRT! Crvena zvezda umesto u OFK Beograd pustila najboljeg strelca lige u Španiju
JOŠ jedan Srbin na Pirinejima.
Ognjen Teofilović (18) se preselio u Španiju i potpisao četvorogodišnji ugovor sa trećeligašem Lugom kao slobodan igrač.
Visoki napadač je trebalo da ode u OFK Beograd gde bi se kalio u seniorskoj konkurenciji, ali je došlo do preokreta i skroz je napustio Marakanu.
Prošle sezone je u Omladinskoj ligi Srbije bio najbolji strelac sa 23 gola i osvojio je titulu, a za seniore je debitovao u Kupu Srbije protiv OFK Beograda.
