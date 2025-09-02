"MARAKANA" SE TRESLA - UZALUD! Crvena zvezda htela "tim snova", ali - on je rešio da ode kod Partizanovog trenera
Marko Arnautović je ispunjena želja "delija", ali su sredinom avgusta vesti iz FK Crvena zvezda govorile da bi uprava kluba sa "Marakane" mogla još jednom da iznenadi navijače i dovede njihovog nekadašnjeg ljubimca.
Naime, Marko Grujić navodno je bio želja čelnika crveno-belih, ali...
Grujić, koji je sa stadiona "Rajko Mitić" otišao pre devet godina u Liverpul, a do ovog leta je bio član Porta, neće se vraćati na Marakanu.
Bar ne sada.
Iako su razni portugalski i srpski "insajderi" javljali da je Zvezdina ponuda za Grujića bila četiri miliona evra, da je 29-godišnjeg vezitu čekao ugovor na tri sezone, uz mogućnost da i 33. godinu dočeka u Zvezdi ako se obe strane dogovore o produženju saradnje za dodatnih 12 meseci, on karijeru nastavlja na drugom mestu.
Grujić je potpisao ugovor sa AEK-om iz Atine, saopštio je danas grčki klub.
Detalji ugovora nisu saopšteni, a srpski fudbaler je u prestonicu Grčke stigao bez obeštećenja, pošto mu je istekao ugovor sa Portom u kome je proveo pet sezona.
Za Porto je ukupno odigrao 140 utakmica i postigao je četiri gola.
Podsetimo, Grujić je za reprezentaciju Srbije odigrao 28 utakmica, a u Liverpulu se nije nametnuo, te je više vremena provodio na pozajmicama, posle čega je sledio i odlazak iz Engleske, prvo u Kardif, potom u Hertu, a od 2020. je član portugalskog velikana.
