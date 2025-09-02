Fudbal

"MARAKANA" SE TRESLA - UZALUD! Crvena zvezda htela "tim snova", ali - on je rešio da ode kod Partizanovog trenera

Новости онлине

02. 09. 2025. u 13:05

Marko Arnautović je ispunjena želja "delija", ali su sredinom avgusta vesti iz FK Crvena zvezda govorile da bi uprava kluba sa "Marakane" mogla još jednom da iznenadi navijače i dovede njihovog nekadašnjeg ljubimca.

МАРАКАНА СЕ ТРЕСЛА - УЗАЛУД! Црвена звезда хтела тим снова, али - он је решио да оде код Партизановог тренера

Foto: Tanjug / AP

Naime, Marko Grujić navodno je bio želja čelnika crveno-belih, ali...

Grujić, koji je sa stadiona "Rajko Mitić" otišao pre devet godina u Liverpul, a do ovog leta je bio član Porta, neće se vraćati na Marakanu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bar ne sada.

Iako su razni portugalski i srpski "insajderi" javljali da je Zvezdina ponuda za Grujića bila četiri miliona evra, da je 29-godišnjeg vezitu čekao ugovor na tri sezone, uz mogućnost da i 33. godinu dočeka u Zvezdi ako se obe strane dogovore o produženju saradnje za dodatnih 12 meseci, on karijeru nastavlja na drugom mestu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Grujić je potpisao ugovor sa AEK-om iz Atine, saopštio je danas grčki klub.


Detalji ugovora nisu saopšteni, a srpski fudbaler je u prestonicu Grčke stigao bez obeštećenja, pošto mu je istekao ugovor sa Portom u kome je proveo pet sezona.

Za Porto je ukupno odigrao 140 utakmica i postigao je četiri gola.


Podsetimo, za ekipu AEK-a igra još jedan Srbin, Luka Jović, dok je trener atinskog kluba bivši strateg Partizana, Marko Nikolić.

Podsetimo, Grujić je za reprezentaciju Srbije odigrao 28 utakmica, a u Liverpulu se nije nametnuo, te je više vremena provodio na pozajmicama, posle čega je sledio i odlazak iz Engleske, prvo u Kardif, potom u Hertu, a od 2020. je član portugalskog velikana.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ON SE BOGA NE BOJI! Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Fudbal

0 21

"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka

Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.

01. 09. 2025. u 15:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POJAČANJA PLAĆENA POLA MILIJARDE EVRA! Ovo su fudbaleri koje je sad doveo Liverpul i tako oborio svetski rekord (VIDEO)
Fudbal

0 0

POJAČANJA PLAĆENA POLA MILIJARDE EVRA! Ovo su fudbaleri koje je sad doveo Liverpul i tako oborio svetski rekord (VIDEO)

Fudbalski klub Liverpul je u letnjem prelaznom roku 2025. oborio svetski rekord u potrošnji na pojačanja, uloživši ukupno 483 miliona evra na nove igrače, što predstavlja najveću sumu ikada utrošenu u jednom transfer periodu od strane bilo kog kluba. "Novosti" vam predstavljaju sva ta pojačanja, koja predstavljaju istorijski finanijsko-strateški potez jednog fudbalskog kluba.

02. 09. 2025. u 13:51

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!