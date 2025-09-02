PROLETEROV FUDBALSKI TURNIR ZA DECU! "Ove godine oborili smo rekord"
Devetnaesto leto za redom, Amir Teljigović, nekadašnji as i legenda Proletera iz Zrenjanina, na Motelu Šumice, na terenu gde najmlađe sugrađane upućuje u tajne magije fudbala, uspešno je organizovao turnir za male fudbalere.
TEŠKO JE BEZ BOGDANA, JOKIĆ SE DANAS NEĆE FORSIRATI: Srbija nastavlja prvenstvo bez kapitena
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije će se u četvrtom kolu grupe "A" sastati sa Češkom.
01. 09. 2025. u 08:00
"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.
01. 09. 2025. u 15:24
BOŠKO JAKOVLjEVIĆ NAPUSTIO "K1": Evo na koju televiziju prelazi
OMILjENI televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije "K1"
31. 08. 2025. u 11:33
