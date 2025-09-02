Fudbal

PROLETEROV FUDBALSKI TURNIR ZA DECU! "Ove godine oborili smo rekord"

Б.Г.

02. 09. 2025. u 07:22

Devetnaesto leto za redom, Amir Teljigović, nekadašnji as i legenda Proletera iz Zrenjanina, na Motelu Šumice, na terenu gde najmlađe sugrađane upućuje u tajne magije fudbala, uspešno je organizovao turnir za male fudbalere.

- Ove godine oborili smo rekord, više od dve hiljade ljudi, tokom četiri dana, uživalo je u lepoti fudbala i dečijeg druženja - naglasio je Amir Teljigović, ponosan na činjenicu da su na turniru učestvovali najmlađi fudbaleri Crvene zvezde, Vojvodine i drugih klubova iz cele Srbije.
 

