SRPSKA KOLONIJA U ATINI! Posle Luke Jovića stigao još jedan bivši fudbaler Zvezde

Srpski reprezentativac danas potpisuje ugovor sa AEK-om.

Tamo gde je trener Marko Nikolić, a na terenu su Luka Jović i Mijat Gaćinović, stiže i Marko Grujić! Kako javljaju grčki mediji, nekadašnji zlatni orlić sa Novog Zelanda stiže danas u Atinu na lekarske preglede i posle toga na potpisivanje ugovora sa žuto-crnima.

I tu se broj srpskih fudbalera i trenera ne završava. Tu je i Mijat Gaćinović sa kojim je Marko osvojio titulu prvaka sveta u mladoj reprezentaciji.

Inače, grčki tim pod kormilom Marka Nikolića odlično je počeo novu sezonu, jer su prvo obezbedili učešće u Ligi konferencije, dok su u domaćem prvenstvu upisali dve pobede na startu sezone.

Grujić je u svojoj karijeri do sada nosio dresove Crvene zvezde, Liverpula Kardifa, Herte i Porta, gde se zadržao punih pet godina, ali za to vreme je odigrao svega 80 utakmica i postigao je četiri gola.

