Fudbal

SRPSKA KOLONIJA U ATINI! Posle Luke Jovića stigao još jedan bivši fudbaler Zvezde

Новости онлине

01. 09. 2025. u 08:50

Srpski reprezentativac danas potpisuje ugovor sa AEK-om.

СРПСКА КОЛОНИЈА У АТИНИ! После Луке Јовића стигао још један бивши фудбалер Звезде

Foto: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

Tamo gde je trener Marko Nikolić, a na terenu su Luka Jović i Mijat Gaćinović, stiže i Marko Grujić! Kako javljaju grčki mediji, nekadašnji zlatni orlić sa Novog Zelanda stiže danas u Atinu na lekarske preglede i posle toga na potpisivanje ugovora sa žuto-crnima.

I tu se broj srpskih fudbalera i trenera ne završava.  Tu je i Mijat Gaćinović sa kojim je Marko osvojio titulu prvaka sveta u mladoj reprezentaciji. 

FOTO: FSS

 

Inače, grčki tim pod kormilom Marka Nikolića odlično je počeo novu sezonu, jer su prvo obezbedili učešće u Ligi konferencije, dok su u domaćem prvenstvu upisali dve pobede na startu sezone. 

Grujić je u svojoj karijeri do sada nosio dresove Crvene zvezde, Liverpula Kardifa, Herte i Porta, gde se zadržao punih pet godina, ali za to vreme je odigrao svega 80 utakmica i postigao je četiri gola. 

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOSTOJEVSKI O SRBIMA: Postoje dve Srbije - iz ruske krvi, koja je prolivena u Srbiji, izrašće i srpska slava

DOSTOJEVSKI O SRBIMA: Postoje dve Srbije - iz ruske krvi, koja je prolivena u Srbiji, izrašće i srpska slava