MILOJEVIĆ NAKON POBEDE ZVEZDE: Želeli smo da vidimo reakciju posle Pafosa
TRENER fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je večeras posle pobede protiv Novog Pazara da je želeo da vidi reakciju njegove ekipe posle eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona i dodao da je zadovoljan igrom.
Crveno-beli su trijumfovali u gostima sa 5:1 u utakmici 7. kola Superlige Srbije.
- Želeli smo da vidimo reakciju posle rezultata u Evropi koji nije bio onakav kakvog smo priželjkivali. Hteo sam da vidim kako će ekipa da odgovori i mogu da budem zadovoljan i igrom i profesionalnim pristupom u pripremi utakmice. Ovo je bilo jedno teško gostovanje, jer je Novi Pazar podigao formu i ovde je uvek nezgodno igrati. Ono što nam je bilo najvažnije jeste da sa pobedom odemo na neophodan odmor - rekao je Milojević, a prenosi sajt kluba.
On je naveo da ekipu sada očekuje reprezentativna pauza i dodao da se nada da će se svi vratiti zdravi.
- Možemo da kažemo da je mini prvenstvo u avgustu završeno. Videli ste kvalitet Marka Arnautovića i naš cilj je da ga pripremimo na najvišem nivou kako bi bio fizički potpuno spreman. Danas je odigrao planiranih 60 minuta prema preporuci medicinskog tima. Takođe, prvi put smo videli i Frenkila Teba na delu. Sve to treba integrisati u tim, mada će nam sada nedostajati jer sledi reprezentativna pauza. Imamo dve nedelje da se odmorimo i sigurno nas u nastavku sezone očekuju veliki izazovi - izjavio je Milojević.
Zvezda će u sledećem kolu 13. septembra dočekati Železničar iz Pančeva.
