CRVENA zvezda nakon eliminacija iz plej-ofa za Ligu šampiona od Pafosa (3:2) mora da se okrene obavezama u Superligi Srbije dok ne počene Liga Evrope. Crveno-beli u 7. kolu gostuju Novom Pazaru, a utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Prvo poluvreme: Novi Pazar - Crvena zvezda 0:2
30' - Radonjić je natrčao na odbijenu loptu, ali nije zahvatio loptu onako kako je želeo i lopta je završila u naručju Samčovića.
18' - NOVI GOL! Nije uspeo maločas, ali jeste sad. Marko Anrautović je postigao prvi gol kao igrač Zvezde. Uposlio ga je Kostov na desnoj strani, a Austrijanac je pogodio malu mreži i povisio na 0:2.
17' - Dobro je korner izveo Vasilije Kostov, glavom je šutirao Leković i bio je zamalo neprecizan.
11' - Prva šansa za domaće na utakmici. Za malo je kratak ostao Malekinušić i sa nekoliko metara nije uspeo da sprovede loptu u mrežu rivala.
10' - Velika prilika za Arnautovića. Ušao je u kazneni prostor i šutirao iskosa sa desne, ali stativa ga je sprečila da postigne prvenac u crveno-belom dresu.
2' - GOL! Vodi Zvezda! Izborio se za loptu Marko Arnautović na polovini rivala, ostavio je povratnu loptu za Aleksandra Kataija koji je udarcem iz prve savladao Željka Samčovića.
1' - Počela je utakmica u Novom Pazaru!
Sastavi timova:
Novi Pazar (4-2-3-1): Samčović - Marinković, Brunčević, Hadžimujović, Miletić - Togbe, Sise - Malekinušić, Davidović, Petković - Ijede.
Crvena zvezda (4-2-3-1): Mateus - Stanković, Leković, Rodrigao, Seol - Bađo, Kostov - Milson, Katai, Radonjić - Arnautović.
Uoči meča:
Crveno-beli nisu uspeli da ispune osnovni cilj kad je Evropa u pitanju, ali uprkos tome žele da nastave pobednički niz u prvenstvu.
Trener šampiona Srbije Vladan Milojević na ovom susretu neće moći da računa na Radeta Krunića koji je na Kipru obnovio povredu i neko vreme će biti van tima.
Domaćin je poznat po podršci sa tribina koju ima, no ona će ove nedelje izostati zbog kazne, pa će na Gradskom stadionu u Novom Pazaru moći da budu pristutni samo žene i deca.
Zvezda je prošle godine dva puta gostovala ekipi koju sa klupe predvodi Vladimir Gaćinović. Crveno-beli su prvi put bili ubedljivi - 7:1, dok je drugi duel završen nerešeno - 3:3.
Klub iz Beograda je do sad odigrao samo četiri utakmice u prvenstvu i ima maksimalan učinak - 12 bodova. Novi Pazar je nakon pet mečeva na sedmom mestu sa osam bodova.
