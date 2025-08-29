JEZIVA TUČA NAVIJAČA U BEOGRADU: "Grobari" i "delije" se tukli krvnički (VIDEO)

Navijači su ponovo u centru pažnje.

Screenshot / Fejsbuk

Tuča navijača u kojoj su učestvovali "grobari", pristalice Partizana i, sa druge strane, Zvezdine "delije", ovoga puta je zaprepastila mnoge koji su je spazili u Beogradu.

Jer, sukob koji se desio u glavnom gradu Srbije odigrao se uz brutalne scene prebijanja palicama.

Navijačke stranice sa Balkana dele ove događaje, koji su se desili u petak uveče u srpskoj prestonici, a jedan od tih snimaka se nalazi i pred vama.

Ipak, kako se radi o scenama eksplicitnog nasilja, molimo da video prilog koji sledi - ne puštaju maloletne osobe, kao i one kojima bi moglo da pozli od takvih scena.

Ponavljamo, video snimci su uznemirujuće sadržine i nemojte ih emitovati ukoliko spadate u pomenute dve grupe ljudi.

- - -

- -

-

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli