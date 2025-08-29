"UZNEMIREN SAM"! Oglasio se Marko Arnautović nakon burne sedmice
Marko Arnautović, napadač Crvene zvezde, oglasio se na društvenim mrežama u četvrtak veče i imao je poruku za saigrače, istovremeno i za navijače!
Austrijski reprezentativac je na Instagramu okačio timsku fotografiju i tom prilikom je poručio:
- Uznemiren sam zbog onoga što se dogodilo sredinom nedelje. Ali takav je fudbal. Zaslužuješ bolje i dobićeš bolje od nas! Imamo toliko toga za šta treba da se borimo ove sezone i još jedne kampanje u Evropi. Hajde da se držimo zajedno i napravimo sjajnu sezonu. "Ajmo Zvezdo" - napisao je Arnautović.
Podsetimo, Zvezda je u utorak ispala od Pafosa u plej-ofu Lige šampiona, nakon što je na Kipru bilo 1:1. Pafos je na Marakani slavio sa 2:1, dok je u 89. minutu izjednačio u revanšu.
Zvezda se tako preselila u Ligu Evrope i u petak na žrebu (13.00) će saznati svoje rivale.
