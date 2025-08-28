MARAKANE SE TRESE! Crvena zvezda pronašla zamenu za Elšnika i to kakvu

REKONSTRUKCIJA na Marakni je neophodna.

FOTO: FK Crvena zvezda

Posle silnih odlazaka koji su tokom jučerašnjeg dana najavljeni nakon eliminacije iz Lige šampiona od Pafosa red je da neko i stigne u redove šampiona Srbije.

Kako saznaje MaxBet Sport, Crvena zvezda je blizu dovođenja Mihaila Stevanovića iz Sent Galena, koji je rođen u januaru 2002. godine. Igrao je za sve mlađe selekcije Švajcarske, ali je kasnije odlučio da igra za Srbiju.

Za mladu reprezentaciju ima šest nastupa. Prošao je školu Bazela, a igrao je za Lucern i u potpunosti se afirmisao u seniorskom fudbalu u zeleno-belom dresu. Crveno-beli će morati da plate i obeštećenje pošto ima ugovor do juna 2029.godine. Do zvanične promocije ostaju samo sitni detalji.

Foto: FSS Mihailo Stevanović (desno)

Stevanović je imao dobar učinak prošle sezone, što ga je preporučilo Crvenoj zvezdi. Ovaj dolazak možda znači i rastanak u finišu prelaznog roka sa Timijem Maksom Elšnikom.

Za reprezentativca Slovenije postoji interesovanja dva kluba i odluka gde će nastaviti karijeru očekuje se brzo.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)