MARAKANE SE TRESE! Crvena zvezda pronašla zamenu za Elšnika i to kakvu
REKONSTRUKCIJA na Marakni je neophodna.
Posle silnih odlazaka koji su tokom jučerašnjeg dana najavljeni nakon eliminacije iz Lige šampiona od Pafosa red je da neko i stigne u redove šampiona Srbije.
Kako saznaje MaxBet Sport, Crvena zvezda je blizu dovođenja Mihaila Stevanovića iz Sent Galena, koji je rođen u januaru 2002. godine. Igrao je za sve mlađe selekcije Švajcarske, ali je kasnije odlučio da igra za Srbiju.
Za mladu reprezentaciju ima šest nastupa. Prošao je školu Bazela, a igrao je za Lucern i u potpunosti se afirmisao u seniorskom fudbalu u zeleno-belom dresu. Crveno-beli će morati da plate i obeštećenje pošto ima ugovor do juna 2029.godine. Do zvanične promocije ostaju samo sitni detalji.
Stevanović je imao dobar učinak prošle sezone, što ga je preporučilo Crvenoj zvezdi. Ovaj dolazak možda znači i rastanak u finišu prelaznog roka sa Timijem Maksom Elšnikom.
Za reprezentativca Slovenije postoji interesovanja dva kluba i odluka gde će nastaviti karijeru očekuje se brzo.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
BRUKA I SRAMOTA! Evo kako je pretučen fudbaler Crvene zvezde
27. 08. 2025. u 13:19
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)