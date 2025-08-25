"NOVOSTI" NA LICU MESTA: Pred revanš Pafos - Zvezda, crveno-beli ovako spremaju ulazak u Ligu šampiona (VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde jedva čekaju drugu utakmicu sa Pafosom i čvrsto veruju da njihov tim može da se plasira u Ligu šampiona.

FOTO: Ata images

O tome svedoči i atmosfera u taboru srpskog prvaka pred novo odmeravanje snaga sa Kipranima.

Podsetimo, fudbaleri Crvene zvezde gostovaće u utorak od 21 čas ekipi Pafosa u revanš meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

Kiprani su u prvoj utakmici, koja je odigrana 19. avgusta u Beogradu, pobedili rezultatom 2:1.

Evo i kadrova koje su "Novosti" zabeležile na poslednjem treningu crveno-belih, na stadionu "Alfamega" u Limasolu:

Bolji iz duela između Zvezde i Pafosa igraće u grupnoj fazi Lige šampiona, dok će poraženi nastaviti takmičenje u grupnoj fazi Lige Evrope.

