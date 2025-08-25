Fudbal

"NOVOSTI" NA LICU MESTA: Pred revanš Pafos - Zvezda, crveno-beli ovako spremaju ulazak u Ligu šampiona (VIDEO)

25. 08. 2025. u 18:42

Fudbaleri Crvene zvezde jedva čekaju drugu utakmicu sa Pafosom i čvrsto veruju da njihov tim može da se plasira u Ligu šampiona.

НОВОСТИ НА ЛИЦУ МЕСТА: Пред реванш Пафос - Звезда, црвено-бели овако спремају улазак у Лигу шампиона (ВИДЕО)

FOTO: Ata images

O tome svedoči i atmosfera u taboru srpskog prvaka pred novo odmeravanje snaga sa Kipranima.

Podsetimo, fudbaleri Crvene zvezde gostovaće u utorak od 21 čas ekipi Pafosa u revanš meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

Kiprani su u prvoj utakmici, koja je odigrana 19. avgusta u Beogradu, pobedili rezultatom 2:1.

Evo i kadrova koje su "Novosti" zabeležile na poslednjem treningu crveno-belih, na stadionu "Alfamega" u Limasolu:

 

Bolji iz duela između Zvezde i Pafosa igraće u grupnoj fazi Lige šampiona, dok će poraženi nastaviti takmičenje u grupnoj fazi Lige Evrope.
 

KIPRANI ZATEČENI: Saznali koliko "delija" dolazi na Pafos - Crvena zvezda u završnoj borbi za Ligu šampiona!

DVE SJAJNE VESTI ZA ZVEZDU! Vladan Milojević pred Pafos - Zvezda obradovao "delije"

DELIJE GLEDAJU I NE VERUJU: Crvena zvezda nastavila čistku, posle Lazića i Mitrovića otišao i treći igrač - srpski reprezentativac!
"DELIJE" GLEDAJU I NE VERUJU: Crvena zvezda nastavila čistku, posle Lazića i Mitrovića otišao i treći igrač - srpski reprezentativac!

Kada je prošle nedelje Branko Lazić napustio KK Crvena zvezda, ta vest odjeknula je u srpskoj sportskoj javnosti prilično, jer je u pitanju dosadašnji kapiten kluba i njegov najtrofejniji igrač. Potom se slično desilo i kada je na red došao rastanak sa Lukom Mitrovićem. A danas je crveno-bele napustila još jedna vedeta.

25. 08. 2025. u 19:42

BOLI GLAVA ZBOG TIJANE: Odbojkašice Srbije izborile osminu finala na Svetskom prvenstvu, ali...

KAMERUN je precrtan, izboren je plasman u osminu finala SP u Tajlandu, ali se u odbojkaškoj reprezentaciji boli glava zbog Tijana Bošković. Kapitenka Srbije je sredinom drugog seta nezgodno doskočila, povredila zglob desne noge i u bolnoj grimasi je napustila teren. Ostaje nada da povreda nije teška, da će što pre da se oporavi, možda već i za okršaj sa Japanom u sredu (12.00), koji će odlučivati u prvom mestu u grupi. Ali, bez obzira na ishod svetske prvakinje će se za ulazak u četvrtfinale u petak, 29. avgusta boriti sa Tajlandom ili Holandijom.

25. 08. 2025. u 18:25

KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?

KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?