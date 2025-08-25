DVE SJAJNE VESTI ZA ZVEZDU! Vladan Milojević pred Pafos - Zvezda obradovao "delije"

Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a iako konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra u utorak, trener crveno-belih Vladan Milojević sa optimizmom čeka taj meč.

FOTO: FK Crvena zvezda

Nakon što je Zvezda izgubila od Pafosa u Beogradu, dobra stvar po srpskog prvaka što mu se vraćaju neki suspendovani igrači (Rodrigao, Krunić), ali su sve bliže oporavku i važni šrafovi (Arnautović, Radonjić).

Štaviše, Zvezdin strateg je obelodanio da su i njih dvojica spremni da igraju protiv Kiprana.

Baš o njima je i bilo prvo pitanje na konferenciji za štampu u Limasolu:

- Svi su igrači pošli sa njima, videćemo još oko minutaže, ali svi su spremni i mogu da igraju. Što se tiče toga kakvu utakmicu mogu da očekujem... Pa, ne znam. Mislim da će biti drugačije nego prvi put, 90 minuta je već odigrano... U svakom slučaju, Pafos ima taj gol prednosti. Sad, da li će nas Pafos nečim iznenaditi, to ne znam, ali mi moramo da budemo mnogo, mnogo bolji nego što smo bili u Beogradu. To je jasno. Ako budemo na nivou kao što smo bili u Beogradu, jako su male šanse da možemo bilo šta da uradimo. Mislim da su momci dobro trenirali ove nedelje, svesni smo koliki je ulog, ostaje nam još to "drugo poluvreme", pa ćemo videti na kraju utakmice - započeo je Milojević.

Da li veruje u uspeh u "utakmici godine"?

- Kao sportista, kao čovek verujući, ne bih se ni bavio ovim poslom da ne verujem. Što se tiče utakmice i toga da je "utakmica godine, decenije, veka", to je samo jedna utakmica i ništa više. Mi treba da budemo fokusirani na teren, da odigramo bolje nego što smo odigrali u "prvom poluvremenu" u Beogradu, jer stvarno igramo protiv vrlo dobrog protivnika. Toga smo vrlo svesni, a drago mi je što su igrači toga svesni, i da moramo da izađemo i damo sve od sebe da dođemo do zacrtanog cilja, koji smo sami zacrtali - rekao je Zvezdin trener.

Da li će Zvezda "srljati u pobedu"?

- Što se tiče srljanja ili ne... Znate kako, plan postoji, mi smo se spremali i imamo još da se spremamo. Mislim da neće ni Pafos kalkulisati, da će obe ekipe igrati bez kalkulacija. Od svake ekipe zavisi za šta će se ona opredeliti, a mi ćemo svakako igrati našu igru. Nikad nisam gledao fudbal tako da idem da se branim, da "branim rezultat" ili da srljam. Igraćemo ono što treniramo, što radimo - naglašava šef stručnog štaba crveno-belih.

Dosad nikad nije ispao u kvalifikacijama, da li ga to motiviše?

- Više verujem u rad nego u nešto drugo. Takve stvari me niti ne opterećuju, niti motivišu. Ne razmišljam o tome, niti mi je fokus u tome. Više sam realan čovek, a realno je da smo u nezavidnoj situaciji, shodno rezultatu u Beogradu.

Da li je Zvezda vežbala jedanaesterce za ovaj meč?

- Mi svaki dan vežbamo penale! - kratko i jasno je poručio je Milojević.

