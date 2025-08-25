NA MARAKANI SE BAŠ OTVORILI! Evo kolike će premije dobiti fudbaleri Zvezde ako se plasiraju u Ligu šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde će u utorak od 21 sat na Kipru odigrati revanš meč plej-ofa Lige šampiona protiv Pafosa.

Crveno-beli su poraženi na Marakani u prvom meču rezultatom 2:1, a ekipa Vladana Milojevića sada će morati da juri minus. Plasman u najelitnije evropsko klupsko takmičenje dovoljan je motiv, ali menadžment crveno-belih nije želeo da prepusti ništa slučaju, pa je odlučio da bogato nagradi igrače koji iznesu teret mogućeg plasmana u elitu.

Kako prenosi Sport klub, igrači Crvene zvezde koji iznesu najveći teret utakmice dobiće po 100.000 evra premije, ukoliko crveno-beli uspeju da nadoknade minus iz Beograda i obezbede plasman u elitno UEFA takmičenje.

Tu nije kraj... Klub je obećao kao dodatnu motivaciju po 120.000 evra onima koji prolaz osiguraju pobedom od dva ili više gola razlike u regularnom delu, dakle bez eventualnih produžetaka ili penala.

Premije će u slučaju prolaza u Ligu šampiona dobiti u određenom procentu i ostatak ekipe, kao i stručni štab.

U Crvenoj zvezdi su, dakle, spremni na sve kako bi obezbedili novo učešće u eliti.

