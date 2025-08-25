Fudbal

NA KORAK OD NAPULJA: Fudbaler Mančester junajteda pojačava napad aktuelnog šampiona Italije

Filip Milošević

25. 08. 2025. u 20:53

Danski napadač Rasmus Hojlund nalazi se pred selidbom u Napoli, nakon što je postao višak u sistemu menadžera Rubena Amorima u Mančester junajtedu.

НА КОРАК ОД НАПУЉА: Фудбалер Манчестер јунајтеда појачава напад актуелног шампиона Италије

Foto Profimedia

Napolitanci su bili primorani da reaguju na tržištu nakon povrede Romelua Lukakua, a prema pisanju italijanskih medija, ključni pregovori su već završeni sa Dancem.

Klub je sa igračem dogovorio dužinu ugovora i uslove plate. Junajted je obavešten o svemu, a transfer je vrlo blizu realizacije, s obzirom na to da Hojlund ne ulazi u planove novog trenera „crvenih đavola“.

Za 21-godišnjeg napadača ovo će biti povratak u Seriju A, pošto je ranije nosio dres Atalante.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu