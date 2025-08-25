NA KORAK OD NAPULJA: Fudbaler Mančester junajteda pojačava napad aktuelnog šampiona Italije
Danski napadač Rasmus Hojlund nalazi se pred selidbom u Napoli, nakon što je postao višak u sistemu menadžera Rubena Amorima u Mančester junajtedu.
Napolitanci su bili primorani da reaguju na tržištu nakon povrede Romelua Lukakua, a prema pisanju italijanskih medija, ključni pregovori su već završeni sa Dancem.
Klub je sa igračem dogovorio dužinu ugovora i uslove plate. Junajted je obavešten o svemu, a transfer je vrlo blizu realizacije, s obzirom na to da Hojlund ne ulazi u planove novog trenera „crvenih đavola“.
Za 21-godišnjeg napadača ovo će biti povratak u Seriju A, pošto je ranije nosio dres Atalante.
