TUČA GA SKUPO KOŠTALA: Bolonja potpisala engleskog prestupnika

Dosadašnji fudbaler Olimpika iz Marseja Džonatan Rou potpisao je višegodišnji ugovor sa Bolonjom, saopštio je danas italijanski klub.

Profimedia

Detalji ugovora nisu saopšteni, ali britanski mediji navode da je Bolonja za ovaj transfer izdvojila oko 20 miliona evra.

Rou (22) je ponikao u Noriču, a prošlu sezonu je proveo na pozajmici u klubu iz Marseja. Olimpik je potom otkupio ugovor mladog engleskog fudbalera, ali je pre nekoliko dana trener kluba iz Marseja Roberto de Zerbi odlučio da Roua i Adrijena Rabioa stavi na transfer listu, pošto su se dvojica igrača sukobila u svlačionici.

Rou je u junu ove godine sa mladom selekcijom Engleske osvojio Evropsko prvenstvo (U21), a postigao je jedan gol za svoj timu finalu protiv Nemačke (3:2).

Fudbaleri Bolonje su u subotu u prvom kolu Serije A u gostima poraženi od Rome (0:1). Bolonja će ove sezone igrati u Ligi Evrope.

