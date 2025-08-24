TUČA GA SKUPO KOŠTALA: Bolonja potpisala engleskog prestupnika
Dosadašnji fudbaler Olimpika iz Marseja Džonatan Rou potpisao je višegodišnji ugovor sa Bolonjom, saopštio je danas italijanski klub.
Detalji ugovora nisu saopšteni, ali britanski mediji navode da je Bolonja za ovaj transfer izdvojila oko 20 miliona evra.
Rou (22) je ponikao u Noriču, a prošlu sezonu je proveo na pozajmici u klubu iz Marseja. Olimpik je potom otkupio ugovor mladog engleskog fudbalera, ali je pre nekoliko dana trener kluba iz Marseja Roberto de Zerbi odlučio da Roua i Adrijena Rabioa stavi na transfer listu, pošto su se dvojica igrača sukobila u svlačionici.
Rou je u junu ove godine sa mladom selekcijom Engleske osvojio Evropsko prvenstvo (U21), a postigao je jedan gol za svoj timu finalu protiv Nemačke (3:2).
Fudbaleri Bolonje su u subotu u prvom kolu Serije A u gostima poraženi od Rome (0:1). Bolonja će ove sezone igrati u Ligi Evrope.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
SITI JE DOMINANTNO IZGLEDAO NA PREMIJERI, ALI: Ako neko zna kako se igra protiv "građana" to su uvek neugodni "pevci"
SUBOTNjI program Premijer lige započeće obračun timova koji nam uvek donesu zanimljivu utakmicu kada se sastanu, Mančester sitija i Totenhema koji se sastaju na "Etihadu" (13.30).
23. 08. 2025. u 07:20
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova
Marija Šarapova, ruska teniserka, nikada neće zaboraviti ono što je na Vimbldonu uradila 2004. Tada je imala samo 17 godina i osvojila je svoju prvu grend slem titulu. Sada, malo više nego dve decenije kasnije, doživela je još veći teniski uspeh.
24. 08. 2025. u 12:23
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
Komentari (0)