OGNJEN UGREŠIĆ NAPUŠTA PARTIZAN? Oglasio se fudbaler, ovo je prava istina

Mladi igrači Partizana privlače veliku pažnju fudbalske javnosti. Upravo zato među navijačima vlada bojazan da bi oni najbolji mogli uskoro da napuste klup.

FOTO: M. Vukadinović

Jedan od njih jeste Ognjen Ugrešić, mezimac navijača stasao je u omladinskoj školi, a uspeo je da se izbori za mesto u prvom timu.

Ugrešić je uspeo da privuče pažnju Mančester junajteda čiji su operativci krajem prošle sezone dolazili u Beograd kako bi uživo gledali meč protiv Vojvodine i izdanja njega i njegovog saigrača Vanje Dragojevića.

Spekulisalo se da je slavni klub sa "Old Traforda" zainteresovan za dvojac crno-belih, ali do konkretnih ponuda nije došlo. Ukoliko bi Junajted poslao ponudu, Ugrešić zna šta bi uradio.

- Izabrao bih i srcem i ostao u Partizanu. Realno pričamo, mislim da još niko od nas u ovom času nije spreman za prelazak za vrhunski evropski fudbal. Nije sporno, imamo potencijal i kvalitet, ali ni ja, ni drugo momci ne bismo odmah mogli da odgovorimo tako visokim zahtevima. Verujte mi da tako svi razmišljaju. I da svi želimo da stasamo, što je duže moguće ostanemo u Partizanu i kad odemo preko granice da to bude upečatljivo, da možemo da igramo, a ne da se vratimo - rekao je Ugrešić u razgovoru za "Mocart sport".

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“