OGNJEN UGREŠIĆ NAPUŠTA PARTIZAN? Oglasio se fudbaler, ovo je prava istina
Mladi igrači Partizana privlače veliku pažnju fudbalske javnosti. Upravo zato među navijačima vlada bojazan da bi oni najbolji mogli uskoro da napuste klup.
Jedan od njih jeste Ognjen Ugrešić, mezimac navijača stasao je u omladinskoj školi, a uspeo je da se izbori za mesto u prvom timu.
Ugrešić je uspeo da privuče pažnju Mančester junajteda čiji su operativci krajem prošle sezone dolazili u Beograd kako bi uživo gledali meč protiv Vojvodine i izdanja njega i njegovog saigrača Vanje Dragojevića.
Spekulisalo se da je slavni klub sa "Old Traforda" zainteresovan za dvojac crno-belih, ali do konkretnih ponuda nije došlo. Ukoliko bi Junajted poslao ponudu, Ugrešić zna šta bi uradio.
- Izabrao bih i srcem i ostao u Partizanu. Realno pričamo, mislim da još niko od nas u ovom času nije spreman za prelazak za vrhunski evropski fudbal. Nije sporno, imamo potencijal i kvalitet, ali ni ja, ni drugo momci ne bismo odmah mogli da odgovorimo tako visokim zahtevima. Verujte mi da tako svi razmišljaju. I da svi želimo da stasamo, što je duže moguće ostanemo u Partizanu i kad odemo preko granice da to bude upečatljivo, da možemo da igramo, a ne da se vratimo - rekao je Ugrešić u razgovoru za "Mocart sport".
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
PARTIZAN IGRA PROTIV HRVATA! Crno-beli izlaze na megdan Rijeci i Sarajevu
24. 08. 2025. u 10:44
KRAJ! Partizan više ne računa na ovog fudbalera
24. 08. 2025. u 09:21
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova
24. 08. 2025. u 12:23
SITI JE DOMINANTNO IZGLEDAO NA PREMIJERI, ALI: Ako neko zna kako se igra protiv "građana" to su uvek neugodni "pevci"
SUBOTNjI program Premijer lige započeće obračun timova koji nam uvek donesu zanimljivu utakmicu kada se sastanu, Mančester sitija i Totenhema koji se sastaju na "Etihadu" (13.30).
23. 08. 2025. u 07:20
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova
Marija Šarapova, ruska teniserka, nikada neće zaboraviti ono što je na Vimbldonu uradila 2004. Tada je imala samo 17 godina i osvojila je svoju prvu grend slem titulu. Sada, malo više nego dve decenije kasnije, doživela je još veći teniski uspeh.
24. 08. 2025. u 12:23
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
Komentari (0)