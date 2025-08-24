Fudbal

OGNJEN UGREŠIĆ NAPUŠTA PARTIZAN? Oglasio se fudbaler, ovo je prava istina

24. 08. 2025. u 14:28

Mladi igrači Partizana privlače veliku pažnju fudbalske javnosti. Upravo zato među navijačima vlada bojazan da bi oni najbolji mogli uskoro da napuste klup.

FOTO: M. Vukadinović

Jedan od njih jeste Ognjen Ugrešić, mezimac navijača stasao je u omladinskoj školi, a uspeo je da se izbori za mesto u prvom timu. 

Ugrešić je uspeo da privuče pažnju Mančester junajteda čiji su operativci krajem prošle sezone dolazili u Beograd kako bi uživo gledali meč protiv Vojvodine i izdanja njega i njegovog saigrača Vanje Dragojevića.

Spekulisalo se da je slavni klub sa "Old Traforda" zainteresovan za dvojac crno-belih, ali do konkretnih ponuda nije došlo. Ukoliko bi Junajted poslao ponudu, Ugrešić zna šta bi uradio.

- Izabrao bih i srcem i ostao u Partizanu. Realno pričamo, mislim da još niko od nas u ovom času nije spreman za prelazak za vrhunski evropski fudbal. Nije sporno, imamo potencijal i kvalitet, ali ni ja, ni drugo momci ne bismo odmah mogli da odgovorimo tako visokim zahtevima. Verujte mi da tako svi razmišljaju. I da svi želimo da stasamo, što je duže moguće ostanemo u Partizanu i kad odemo preko granice da to bude upečatljivo, da možemo da igramo, a ne da se vratimo - rekao je Ugrešić u razgovoru za "Mocart sport".

