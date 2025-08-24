KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?

Kristijano Ronaldo, jedan od najboljih fudbalera svih vremena, iznenadio je mnoge svojim ponašanjem na poslednjoj utakmici.

Foto: AP

Na njoj je, u Hong Kongu, tokom megdana sa Al Ahlijem za trofej saudijskog Superkupa, primećeno kako se "moli kao musliman".

I to u dva navrata.

Kamere su zabeležile Kristijana u, za njega dosad nesvakidašnjem, položaju prilikom izvođenja jedanaesteraca...

Cristiano Ronaldo was spotted performing Maghrib right after Al Nassr's loss to Al Ahli. A faithful Muslim he is indeed❤️ https://t.co/pvYDuEqnEd pic.twitter.com/p8ZBhJnwdH — PHANUEL (@phanuel_LFC) August 23, 2025

... ali zasad nema nikakve zvanične potvrde da je napustio hrišćanstvo.

Ako bi se to i desilo, ne bi bio prvi fudbaler koji je prešao u islam tokom nastupa u Saudijskoj Arabiji - pre njega to je učinio i Kvinsi Promes.

Look at what Saudi money has done to a born Christian named Cristiano (Christian). 😭 pic.twitter.com/F0PZjEuaEV — D'OR (@CityEchoes) August 23, 2025



Kristijano Ronaldo postao prvi fudbaler sa po 100 golova za četiri različita kluba

Pomenuti Portugalac, napadač saudijskog Al Nasra, postao je prvi fudbaler sa postignutih po najmanje 100 golova za četiri različita kluba.



Ronaldo (40) je dao 450 golova za Real, 145 za Mančester junajted i 101 za Juventus, pre nego što je sada dao stoti gol za Al Nasr u koji je stigao decembra 2022. godine.



Isidro Langara, Romario i Nejmar su uspeli da daju po 100 golova za tri različita kluba, pa je Ronaldo sada postao jedinstven po najnovijem dostignuću.



Petostruki osvajač Zlatne lopte je jubilarni 100. gol u dresu Al Nasra dao u pomenutom finalu Superkupa Saudijske Arabije protiv Al Ahlija, u 40. minutu iz penala. Meč je okončan rezultatom 2:2 u uobičajenom toku, a iako je Kristijano pogodio i u penal seriji, Al Ahli je posle jedanaesteraca pobedio 5:3 i tako osvojio trofej.



Bilo je to 11. takmičenje u kome je Ronaldova sadašnja ekipa s njim pokušala da dođe do pehara - i 11. neuspeh.



