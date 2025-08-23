"ROMANTIČARI" PREŽIVELI SA IGRANJEM MANJE: Tim sa Karaburme odoleo napadima Mladosti

Fudbaleri OFK Beograda i Mladosti iz Lučana odigrali su 1:1 u 6. kolu Superlige Srbije

Foto: N. Paraušić

Nemanja Milojević je goste doveo u prednost već posle 18 minuta igre., a "romantičari" su igrali sa igračem manje od 27. minuta kada je isključen Džej Enem.

Ipak do izjednačenja su stigli u 38. minutu preko Dijega Bezere. Do kraja se rezultat nije menjao iako su gosti većinu vremena pritiskali.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“