"ROMANTIČARI" PREŽIVELI SA IGRANJEM MANJE: Tim sa Karaburme odoleo napadima Mladosti

Filip Milošević

23. 08. 2025. u 21:12

Fudbaleri OFK Beograda i Mladosti iz Lučana odigrali su 1:1 u 6. kolu Superlige Srbije

Foto: N. Paraušić

Nemanja Milojević je goste doveo u prednost već posle 18 minuta igre., a "romantičari" su igrali sa igračem manje od 27. minuta kada je isključen Džej Enem.

Ipak do izjednačenja su stigli u 38. minutu preko Dijega Bezere. Do kraja se rezultat nije menjao iako su gosti većinu vremena pritiskali.

