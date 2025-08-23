"EMIREJTS" POZDRAVIO NOVAJLIJU: Ebereči Eze potpisao za Arsenal (FOTO)

ENGLESKI fudbaler Ebereči Eze prešao je iz Kristal Palasa u Arsenal, saopštila su danas oba londonska kluba.

FOTO: Profimedia

Kako ističu "tobdžije" ovaj krilni napadač je potpisao "dugoročni ugovor", a nisu objavljeni finansijski detalji transfera, ali engleski mediji su objavili da će klub sa "Selhurst parka" inkasirati 60 miliona funti.

Eze je sa dresom Arsenala izašao na teren "Emirejtsa" 20 minuta pre početka utakmice sa Lidsom u Premijer ligi.

Let it all work out ❤️ pic.twitter.com/IaC4b7RQ0i — Arsenal (@Arsenal) August 23, 2025

Reprezentativac Engleske se vratio u klub za koji je igrao u mlađim kategorijama od 2006. do 2011. godine. U dresu Kristala Palasa, od 2020. godine odigrao je 169 utakmica u svim takmičenjima i dao je 40 golova.

Podsetimo, Arsenal je dobro otvorio novu sezonu. "Tobdžije" su kao gosti pobedili Mančester junajted sa 1:0.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“