PUTIN STIŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Tramp otkrio detalje, žreb za Mundijal u Vašingtonu
Predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp rekao je danas da mu je ruski predsednik Vladimir Putin poslao zajedničku sliku sa samita koji je održan prošle nedelje na Aljasci i nagovestio da bi Putin mogao da prisustvuje Svetskom prvenstva u fudbalu 2026. godine u Sjedinjenim Državama.
- Verujem da će doći, u zavisnosti od toga šta se bude dešavalo, možda će doći, a možda i ne, zavisiće od toga kako se razvijaju stvari, rekao je Tramp, prenosi Gardijan.
Prethodno je Tramp najavio da će se žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine održati 5. decembra u Vašingtonu.
- Čast nam je da donesemo ovaj globalni događaj, ovu neverovatnu grupu ljudi i ove neverovatne sportiste- najbolje sportiste na svetu - u kulturni centar naše nacije, izjavio je Tramp u Ovalnom kabinetu, uz prisustvo potpredsednika SAD Džej Di Vensa, predsednika FIFA Đanija Infantina i ministarke za nacionalnu bezbednost Kristi Noem
Predsednik FIFA, Đani Infantino, poklonio je Trampu prvu kartu za finale Svetskog prvenstva 2026. godine.
Svetsko prvenstvo u fudbalu, koje će biti održano u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, biće prvo do sada sa 48 timova i 104 meča.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ŠOK! Piksi napušta klupu Srbije, stigla ponuda koja se ne odbija
22. 08. 2025. u 12:22
LUKA DONČIĆ JE FRUSTRIRAN! Selektor Slovenije grmi nakon debakla u Beogradu
22. 08. 2025. u 11:36
ŠTA NAM SRBI PRIREDIŠE!? Slovenci u šoku posle šamara kakav ne pamte usred Beograda
22. 08. 2025. u 07:46
ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!
DRUGO kolo Premijer lige otvoriće londonski između Čelsija i Vest hema koji se sastaju na "Olimpijskom stadionu" od 21.00.
22. 08. 2025. u 07:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)