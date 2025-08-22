KAKAV SUNOVRAT! Zvezda ga platila 1.2 miliona evra, a sada igra na amaterskom nivou
CRVENA zvezda je Felipea Falkaa dovela 2012. godine sa velikim očekivanjima, ali...
Italijan je srpskog šampiona koštao 1.200.000 evra, a na terenu nije opravdao obeštećenje. Postigao je šest golova i četiri asistencije na 36 utakmica, te su ga se crveno-beli brzo rešili.
Najpre je Falko otišao na pozajmicu u Kaljari posle godinu i po dana na Marakani, da bi ga se Zvezda trajno rešila tek u februaru 2024. godine kada je krilni fudbaler potpisao za rumunski Kluž.
Međutim, od tada kreće neverovatan sunovrat karijere Italijana. Posle rumunske avanture se vratio u Italiju, ali u niželigaške klubove poput Kararesea i Kampobasa.
Kako piše portal "Seried24", sada je 33-godišnjak na meti Barlete, kluba koji se takmiči u Seriji D koja se smatra amaterskim rangom u Italiji!
Uprava Barlete je tek započela pregovore sa agentima Falka, ali se očekuje da oni brzo napreduju i da dve strane potpišu ugovor.
