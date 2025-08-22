Fudbal

ŠOK! Piksi napušta klupu Srbije, stigla ponuda koja se ne odbija

22. 08. 2025.

22. 08. 2025. u 12:22

DRAGAN Stojković Piksi odlazi sa kormila reprezentacije Srbije.

FOTO: EPA

Posle primamljivih ponuda iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije, interesovanje za kormilara "orlova" stiglo je i iz Turske. Tamošnji fudbalski velikani žele da angažuju selektora Srbije i spremni su da mu ponude dugoročan ugovor, uz ozbiljna finansijska ulaganja kako bi ga privoleli na svoju klupu, piše "MaxBet sport".

Veliki problem za Fudbalski savez Srbije predstavlja činjenica da Stojkoviću aktuelni ugovor važi do 31. decembra. Prema FIFA pravilima, treneri i igrači mogu šest meseci pre isteka saradnje da pregovaraju i potpisuju ugovore sa drugim klubovima ili savezima. To praktično znači da rođeni Nišlija već sada može da dogovori saradnju.

- Dragan Stojković je dobio novu ekstra ponudu. Piksi se našao na meti dva velikana iz Turske koji hoće da sklopi dugogodišnju saradnju sa selektorom “orlova”. Spremili su konkretne poteze samo da se posao završi i strpljivi su da sačekaju u narednom periodu", navodi pomenuti izvor. 

Upravo zbog toga, FSS će morati da reaguje, najverovatnije već u septembru  nakon  kvalfiikacionih mečeva protiv Letonije (6. septembar) i Engleske (9. septembar).

Podsetimo, Stojković je preuzeo klupu Srbije u martu 2021. godine, a od tada je ispisao istoriju kao selektor sa najviše vođenih utakmica na čelu nacionalnog tima, čime je prestigao legendarnog Ivicu Osima.

