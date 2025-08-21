"DELIJE" SU RASPAMEĆENE! Najnovije vesti iz Crvene zvezde oduševile navijače

CRVENA zvezda u utorak igra revanš meč plej-ofa Lige šampiona protiv Pafosa na Kipru i pokušaće da nadoknadi zaostatak iz prve utakmice (1:2). Šanse će joj za to biti uvećane zbog toga kakve su najnovije vesti.

FOTO: FK Crvena zvezda

Naime, kako saznaje "Mozzartsport", Vladan Milojević će u Limasolu moći da računa na najveće pojačanje koje je stiglo ovog leta, Marka Arnautovića.

Austrijanac zbog povrede nije igrao u revanšu protiv Leha, kao i u prvoj utakmici sa šampionom Kipra, ali sad je spreman da pomogne saigračima da pobede i treću godinu zaredom nastupe u Ligi šampiona.

Kad je u pitanju Nemanja Radonjić, njegov nastup je i dalje pod znakom pitanja. On ima problem sa povredom, no nema dileme da bi hitronogo krilo bilo od veliko pomoći ekipi, posebno zbog brzine.

Dobre vesti su i da se vraćaju suspendovani Rade Krunić koji igra odlično od početka sezone, kao i štoper Rodrigao.

Podsetimo, revanš utakmica Pafos - Crvena zvezda igra se u utorak od 21 sat.

