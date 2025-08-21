IZRAEL U TOTALNOJ NEVERICI! Evo šta su upravo uradili čuveni italijanski fudbalski treneri
UEFA, evropska kuća fudbala, šokirala je nedavno Izrael zbog onoga što je uradile pred i posle meča Superkupa Evrope, a sada su se za novi šok pobrinuli legendarni italijanski fudbalski treneri, koje mnogi i smatraju najboljima na svetu.
Naime, Asocijacija trenera Italije (AIAC) objavila je zvanično pismo upućeno predsedniku Italijanske fudbalske federacije (FIGC) Gabrijeleu Gravini, u kome ga poziva da pokrene privremeno isključenje izraelske reprezentacije iz međunarodnih takmičenja pod okriljem UEFA i FIFA.
Razlog? Zbog, kako navode, „svakodnevnih ubistava civila, uključujući fudbalere i trenere“, u kontekstu pogoršanja situacije u Pojasu Gaze.
Pismo, objavljeno 19. avgusta 2025, ističe „neprihvatljive patnje palestinskog naroda“ i poziva italijanski fudbal da se „mobiliše u ime mira“.
Ovaj potez izazvao je kontroverze, s obzirom na to da su Italija i Izrael u istoj grupi za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026, a reakcije na društvenim mrežama i u medijima variraju od podrške do oštrih kritika - naravno, najčešće u zavisnosti od toga da li je neko više na strani Izraelaca, ili na starni Palestinaca.
A prethodno je Izrael šokirala još jedna stvar iz Italije.
Udine je nedavno bio grad-domaćin meča u kome su se sastali osvajač Lige šampiona, Pari Sen Žermen, i osvajač Lige Evrope, Totenhem.
A pred tu utakmicu, potpuno neočekivano za mnoge, a najviše za izraelsku javnost, UEFA je razvila dva ogromna transparenta na terenu:
"Prestanite da ubijate decu"
i
"Prestanite da ubijate civile"
Uz to, po završetku meča, prvi čovek evropske kuće fudbala, Aleksander Čeferin, na pobedničkom postolju je bio sa dva deteta - u pitanju su Tala (12 godina) i Mohamed (9), deca izbeglice iz Gaze.
Oni su tu bili, kako je UEFA istakla, "da bi im se odala počast njihovoj hrabrosti, isceljenju i nadi".
