ŽIVOT IDE DALJE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku

SUPRUGA Siniše Mihajlovića odlučila je da napravi drastičnu promenu u životu.

Naime, od kada je legendarni fudbaler preminuo njegova supruga Arijana od tuge skoro da se povukla iz javnosti i uglavnom se pojavljivala samu u pričama vezanim za smrt velikog Mihe.

Međutim, nakon što je prošlo određeno vreme od tragičnog gubitka, Arijana je uz ogromnu podršku svoje porodice shvatila da život mora da se nastavi dalje, pa je izašla iz ilegale i rešila da otpočne privatni biznis, piše "Kurir".

Kako saznaje pomenuti izvor udovica proslavljenog fudbalera i trenera postala je ugostiteljka, pa je sa svojim poslovnim partnerom otvorila restoran-bar u Rimu.

- Ovaj ugostiteljski objekat trenutno je Arijani glavna preokupacija posle teškog životnog perioda u kom je ostala bez supruga i oca. Ona ima veliku podršku svoje dece za ovaj biznis koji je započela prošle godine sa svojim poslovnim partnerom Alesandrom. Kad god je u Rimu, ona svakodnevno odlazi do restorana, a spojila je i lepo s korisnim, pa u ovom prostoru organizuje sva porodična slavlja na kojima se okupljaju njeni najmiliji. Svi koji su bili u restoranu su oduševljeni ambijentom i atmosferom, a akcenat je na italijanskoj kuhinji. Arijana mesecima nije izlazila iz kuće zbog žalosti, a onda je shvatila da zbog porodice i sebe život mora da se nastavi dalje. Odmah je došla na ideju da otvori ugostiteljski objekat i to joj je doslovno spaslo život i vratilo osmeh na lice. Ceo enterijer je urađen po njenoj zamisli, a sugestije su dale i njene ćerke. Svi njeni najbliži su srećni zbog nje i njenog novog poslovnog uspeha. Bar-restoran se nalazi u rimskom kvartu Parioli, za koji je ona izuzetno vezana još od mladosti, jer su se ona i njeno društvo ovde okupljali i družili tokom osamdesetih i devedesetih godina - ispričao je sagovornik "Kuriru" upućen u detalje.

Podsetimo, proslavljeni fudbaler Siniša Mihajlović (54) izgubio je bitku sa opakom bolešću 16. decembra 2022, a nedavno je njegova supruga Arijana Mihajlović gostovala u jednoj poznatoj televizijskoj emisiji i nije mogla da zaustavi suze, te se pred kamerama slomila i zaplakala, dok je opisivala kako je izgledao njen život sa Sinišom Mihajlovićem.

- Pričala sam sa decom i zajedno smo odlučili da Siniši ništa ne kažemo. To je bio veliki šok za nas zato što smo poslednji mesec njegovog života znali, da će uskoro umreti, a on o tome ništa nije znao. Bilo je veoma bolno pretvarati se kao da se ništa ne dešava, i za mene i za moju decu, oni su mnogo propatili zbog toga i jos uvek pričaju o tome - poručila je Arijana u emisiji i dodala:

- To je bila prelepa i velika ljubav i srećna sam bez obzira na sve što se desilo, da sam imala tu čast i privilegiju da provedem 27 godina sa tako divnom osobom. Želim da kažem svojoj deci da ih mnogo volim i da su oni moja snaga. Da nije bilo njih, ne bih mogla da nastavim dalje - zaključila je Arijana na jednoj poznatoj italijanskog televiziji.

