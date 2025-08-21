STRAVIČNE SCENE! Brutalna tuča navijača, padali sa tribina, jednog skroz skinuli, ima i mrtvih (VIDEO)
Jeziv navijački obračun mogli smo nažalost da vidimo noćas na utakmici Kopa Sudamerikane u Argentini između domaćeg Indepedijentea i ekipe Universidade de Čile, gde je prema nezvaničnim informacijama na kraju bilo i mrtvih osoba.
El Pais navodi da je meč prekinut tokom dugog poluvremena pri rezultatu 1:1 kada su se desili ozbiljni sukobi među navijačima. Policija nije reagovala na vreme, organizacija meča je bila užasna, a nasilni su bili i jedni i drugi. Na desetine ljudi je povređeno.
Tukli su se motkama, zapaljene su tribine, a na društvenim medijima se vidi da su mnogi krvavi i da čak ima nekih koji su ležali na tribini gostujućih navijača ne pomerajući se.
Međutim, ni tu nije bio kraj, pošto su navijači koji su želeli da se sačuvaju i pobegnu od huligana počeli da se veru niz ogradu tribine, a neki su na kraju skakali i padali, zbog čega su i teško povređeni. Na snimku ispod je uhvaćen trenutak kada jedan od navijača pada sa ograde sa visine od nekoliko metara.
Još jedan snimak brutalnosti viđen je kada je jedan od navijača bio doslovno skinut skoro skroz go, izuzev donjeg veša, a preostali navijači su ga potom jurili po tribini kako bi ga tukli.
Nesrećni navijač je na kraju nekako uspeo da pobegne, mada je primio nekoliko jakih udaraca štanglama, ali i pesnicama, međutim, može se reći da je on čak i dobro prošao.
Devet osoba je završilo u bolnici, a jedan navijač je u teškom stajnu naveo je čileanski ambasador u Argentini.
El Pais piše da su Čileanci započeli incidente jer nisu očekivali da budu na gornjem prstenu stadiona Independijenetea. Počeli su da bacaju kamenje, štangle i da lome stolice na navijače Independijentea ispod sebe. Zapalili su i stolice i bacali petarde na delove tribina gde su bile porodice s decom. Niko nije intervenisao i nastali su novi sukobi. Domaći navijači su ušli na teren i tada je meč prekinut.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije
JEDAN od zanimljivjih dvomeča plej-of faze kvalifikacija za Ligu konferencija odigraće Anderleht i AEK iz Atine, a prvi susret biće odigran večeras na "Loto parku" od 20 časova.
21. 08. 2025. u 07:15
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
20. 08. 2025. u 12:23
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)