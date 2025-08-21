STRAVIČNE SCENE! Brutalna tuča navijača, padali sa tribina, jednog skroz skinuli, ima i mrtvih (VIDEO)

Jeziv navijački obračun mogli smo nažalost da vidimo noćas na utakmici Kopa Sudamerikane u Argentini između domaćeg Indepedijentea i ekipe Universidade de Čile, gde je prema nezvaničnim informacijama na kraju bilo i mrtvih osoba.

El Pais navodi da je meč prekinut tokom dugog poluvremena pri rezultatu 1:1 kada su se desili ozbiljni sukobi među navijačima. Policija nije reagovala na vreme, organizacija meča je bila užasna, a nasilni su bili i jedni i drugi. Na desetine ljudi je povređeno.

Tukli su se motkama, zapaljene su tribine, a na društvenim medijima se vidi da su mnogi krvavi i da čak ima nekih koji su ležali na tribini gostujućih navijača ne pomerajući se.

Una noche de barbarie, caos y sangre enlutaron lo que debería haber sido un simple partido de fútbol.



En Avellaneda, en el Libertadores de América, se enfrentaron Independiente vs U. de Chile.



Un resumen en imágenes de lo que fue una noche terrorífica.



(Imágenes sensibles) pic.twitter.com/9JgUTKqT97 — Gabriel Castro (@GabrielCastroOK) August 21, 2025

Međutim, ni tu nije bio kraj, pošto su navijači koji su želeli da se sačuvaju i pobegnu od huligana počeli da se veru niz ogradu tribine, a neki su na kraju skakali i padali, zbog čega su i teško povređeni. Na snimku ispod je uhvaćen trenutak kada jedan od navijača pada sa ograde sa visine od nekoliko metara.

Miren cómo se tira este desde la tribuna, probablemente haya muerto.#Independiente #UdeChile pic.twitter.com/wF0kuP2bGM — Eric sin K (@Eric_Artic) August 21, 2025

Još jedan snimak brutalnosti viđen je kada je jedan od navijača bio doslovno skinut skoro skroz go, izuzev donjeg veša, a preostali navijači su ga potom jurili po tribini kako bi ga tukli.

Nesrećni navijač je na kraju nekako uspeo da pobegne, mada je primio nekoliko jakih udaraca štanglama, ali i pesnicama, međutim, može se reći da je on čak i dobro prošao.

Hola, y la Policía de la Provincia dónde está???? pic.twitter.com/fb2f1FbY8G — NICO SINGER (@NicolasSinger) August 21, 2025

Devet osoba je završilo u bolnici, a jedan navijač je u teškom stajnu naveo je čileanski ambasador u Argentini.

El Pais piše da su Čileanci započeli incidente jer nisu očekivali da budu na gornjem prstenu stadiona Independijenetea. Počeli su da bacaju kamenje, štangle i da lome stolice na navijače Independijentea ispod sebe. Zapalili su i stolice i bacali petarde na delove tribina gde su bile porodice s decom. Niko nije intervenisao i nastali su novi sukobi. Domaći navijači su ušli na teren i tada je meč prekinut.

