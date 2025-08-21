DOKLE VIŠE? Stigle nove loše vesti za Zvezdu, a tiču se Lige šampiona
POSLEDNjA dva dana za pristalice Crvene zvezde i nisu baš najsjajnija. Prvo je šampion Srbije izgubio na domaćem terenu od Pafosa - 1:2, pa sa zaostatkom putuje na Kipar.
A onda i sinoć rezultat u kvalifikacijama za Ligu šampiona koji nikako nije odgovarao crveno-belima.
Naime, ukoliko bi Zvezda uspela u revanšu da nadoknadi poraz od Kiprana, što nije nemoguće, postojala je šansa da Zvezda bude u trećem šeširu Lige šampiona.
Međutim, sada faktički šansa za tako nešto ne postoji, jer je Zvezdi bilo potrebno da dalje prođu Bazel i Šturm, jer imaju slabiji koeficijent od crveno-belih, za razliku od njihovih rivala Bode/Glimt-a i Kopenhagena.
I dok Bazel ima aktivan rezultat, pošto je remizirao na svom terenu protiv Kopenhagena sa 1:1, Šturm je pregažen u Norveškoj sa 5:0 i tu je faktički sve rešeno.
Bode je demolirao Šturm i već u 25. minutu je bilo 3:0, preko Hoga, Bjortufta i Saltnesa, kasnije su u drugom poluvremenu rešili sve dileme i preko Evjena i autogolom Bovinga faktički već osigurali Ligu šampiona po prvi put u istoriji.
