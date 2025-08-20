Fudbal

LEGENDE SRBIJE IDU U RUSIJU! U Moskvi objavljena sjajna vest

Новости онлине

20. 08. 2025. u 22:00

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Rusi zovu, "Specijalna vojna operacija", domaćin vrlo malog broja međunarodnih sportskih događaja, jer se Ruska Federacija nalazi pod brojnim međunarodnim sankcijama, ali - Srbi će tu sliku promeniti. I ne samo oni.

FOTO: FK Crvena zvezda

Kako javlja "Šampionat", i srpski fudbalski asovi stižu na turnir "Kup legendi - 2025".

U tekstu se, zasad, navodi samo ovo:

"Turnir će se održati 20. i 21. septembra u Megasportu i okupiće 6 timova: Tim Sveta, Legende Evrope, Legende Azije, Legende Turske, Legende Srbije i Legende Rusije.

Ruski tim je već objavljen: Aleksandar Filimonov, Sergej Ignaševič, Jurij Žirkov, Oleg Kornauhov, Dmitrij Hlestov, Aleksandar Samedov, Dmitrij Aleničev, Jegor Titov, Konstantin Golovskoj, Denis Glušakov i Pavel Pogrebnjak.

Poznati su i prvi strani gosti: Majkon, Bruno Alves, Ivica Olić, Kevin Kuranji".

U ovom trenutku, dakle, nisu obelodanjena imena Srba koja će učestvovati, ali se valja prisetiti da su u poslednjih deceniju ili dve u ruskom fudbalu značajan trag osetavili Zoran Tošić, Miloš Krasić, Nemanja Vidić...

