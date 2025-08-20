PAO SVETSKI REKORD! Piter Šilton nije više fudbaler sa najviše odigranih utakmica

Golman Fluminensea Fabio oborio je rekord Engleza Pitera Šiltona po broju odigranih utakmica u profesionalnom fudbalu, saopštio je danas brazilski klub.

FOTO: Privatna arhiva

Fabio (44) je prošle noći odigrao 1.391. meč u karijeri. On je branio za Fluminese protiv kolumbijskog kluba Amerika de Kali (2:0) u revanšu osmine finala Kupa Sudamerikana.

Brazilski golman oborio je rekord Šiltona, koji je u karijeri branio na 1.390 utakmica.

Bi-Bi-Si (BBC) navodi da je prema Ginisovoj knjizi rekorda, Šilton nastupio na 1.390 mečeva.

Međutim, engleski golman je ranije izjavio da je odigrao 1.387 mečeva. Šilton (75) je branio od 1966. do 1997. godine.

Fabio je debitovao 1997. godine za Uniao Bandeirante. On je potom branio za Atletiko Paranaense, Vasko da Gamu, Kruzeiro, a član Fluminensea je od 2022. godine.

"Veliko je zadovoljstvo postici ovaj rekord u dresu Fluminensea. Sada je vreme da nastavim da igram i težim novim dostignucima na narednim utakmicama", izjavio je Fabio, preneo je zvanični sajt Fluminensea.

