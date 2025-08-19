Crvena zvezda i Pafos igraju prvu utakmicu plej-ofa za plasman u UEFA Ligu šampiona, a prenos te utakmice možete uživo da pratite uz portal "Novosti".

FOTO: FK Crvena zvezda

Crvena zvezda - Pafos 0:2!

57' - Penal za Zvezdu!

56' - Gleda se da li je Bruno Felipe igrao rukom u kaznenom prostoru kiparskog prvaka!

55' - PAFOS DUPLIRAO PREDNOST PROTIV ZVEZDE: Ovako su Kiprani došli do novog pogotka (VIDEO)

52' - Gol za Pafos! Pepe je izveo jedanaesterac, poslao je loptu desno, a Zvezdin golman Mateus se bacio u drugu stranu.

50' - Penal za Kiprane! Lopta pogađa u ruku Elšnika!

49' - Novi pokušaj srpskog prvaka! Duarte je lepo sačuvao loptu, dodao desno od sebe Seolu, koji je centrirao prilično "u vis", a Endiaje glavom taj "balon" poslao pokraj gola. U šutevima 9:3, u onima u okvir gola 3:1.

48' - Velika šansa sad za Pafos! Centaršut s desnog krila, a Anderson je pobegao odbrani domaćih i sa četiri metra, kod bliže stative, zahvatio loptu tako da je ona prešla preko prečke!

46' - Dobra šansa za Zvezdu! Tiknizjan se izborio za centaršut, glavom je probao Babika, "žabicu" je poslao ka golu rivala, a golman Mikael uspeo da odbrani!

22.08 - Počelo je drugo poluvreme!

Neće biti izmena pred start drugog dela meča. Igrači zauzimaju svoje pozicije, uskoro će susret biti nastavljen.

Kraj poluvremena! I to kakvog! Pafos je poveo golom u prvom minutu, slavio i 0:2, ali je taj pogodak poništen (a desio se usred velike inicijative Zvezde). Na kraju, "delije" ispraćaju igrače u svlačionicu povicima "Hoćemo pobedu!" i "Igrajte za delije!".

45' - Snažan udarac Babike sa 20 metara, posle kornera, odbitka i prijema lopte grudima - vrlo jak šut, ne i precizan. Lopta je otišla preko prečke!

45' - Izvešće se još jedan korner posle intervencije odbrane Pafosa. Elšnik centrira...

45' - Na drugoj strani terena borbenost crveno-belih donla im je novi udarac iz ugla. Poslednji momenti prvog poluvremena, 50. minut se igra.

45' - Opasan centaršut (ličilo je da će možda biti i gol iz kornera!), a sudija prekida igru zbog faula nad Zvezdinim golmanom.

45' - Okliznuo se Veljković, to su gosti iskoristili za dodavanje po liniji kaznenog prostora, usledio je potom šut Šunjića, a dobar blok Zvezdine odbrane sprečio je pogodak. Korner za Kiprane.

45' - Jedan kontakt između Pileasa i Zvezdinog desnog krila, Babike, sada je okarakterisan kao prekršaj (na reakciju pomoćnog sudije), a centaršut Elšnika nije iznedrio šansu.

45' - Igraće se četiri minuta sudijske nadoknade u prvom poluvremenu.

44' - Pileas zaustavlja Babiku koji ga je pretrčao i bio u punom sprintu, a španski sudija smatra da (ni) to nije faul...

42' - Elšnik gubi loptu na sredini terena, pa Kiprani organizuju svoju akciju. Jednostavno su došli u situaciju da centriraju, Bruno Felipe je to učinio, a Zvezdina odbrana na kratko izbila loptu iz svog kaznenog prostora. U potonjoj akciji Pafosa lopta je preletela sve u Zvezdinom šesnaestercu, usledio je lep potez petom Duartea, a nedugo zatim povređeni su ostali da leže i on i Seol. Desio se ofanzivni prekršaj gostiju, a oba igrača domaćih ustaju sa tla, nisu povređena.

41' - Seol na odličan način zaustavlja strelca dosad jedinog priznatog gola, Koreju, no potom dobro interveniše i Derik Lukasen, zaustavljajući Zvezdinu polu-kontru.

39' - "Delije" su priredile koeografiju u čast poginulog bubnjara Zvezdinih navijača, Sava Delića. A za to vreme - bubnjevi su grmeli na "severu". Emotivna scena...

Koreografija "delija" u čast Sava Delića na meču Zvezda - Pafos / FOTO: Novosti

37' - Šire ruke igrači Zvezde, smatraju da je bilo faula nad Endiaejom na rubu šesnaesterca, ali... uzalud su ti apeli.

Screenshot / TV Arena sport

34' - Novi pokušaj domaćih, Endiaj je ostao na zemlji posle duela sa jednim defanzivcem rivala, a Babika raspalio po lopti iskosa sa leve strane, sa oko 18 metara. Prilično neprecizno je to bilo.

32' - Definitivno, Duarte menja Olanjinku koji je dosad špartao po levom krilu. Da li je povređen (mada nije šepao prilikom izlaska; štaviše...) ili je u pitanju taktička odluka Vladana Milojevića, saznaćemo.

31' - Drugi gol Pafosa je poništen! Utvrđeno je da mu je prethodilo igranje rukom! Erupcija oduševljenja na Marakani, kao da je Zvezda izjednačila. Milojević sprema izmenu, Duarte, napadač!

Uzaludna radost fudbalera Pafosa, jer je gol za 0:2 bio poništen posle pola sata igre na Marakani / Screenshot / TV Arena sport

30' - Dva šuta, dva gola za Kiprane. Koji imaju oko 30% vremena loptu u svom posedu. Surovost fudbala. Ali, nema šta, majstorski pogoci, u oba navrata.

29' - Gol za Pafos, Bruno, glavom za 0:2!

27' - Bune se Zvezdini fudbaleri, pada Olanjinka posle borbe za loptu u presingu kod suparničkog kaznenog prostora. Ali, faula nema. Ipak, crveno-beli opet dolaze u posed vrlo brzo (i, još jednom, loše dodavanje okončava njihov napad).

24' - Na polovini prvog poluvremena, statistika je ovakva: Zvezda ima 66% vremena loptu u svom posedu, pet puta je šutirala, a rival samo jednom (i tim udarcem došao u vođstvo). Pafos je za 22 i po minuta kompletirao samo 29 dodavanja, od 48 pokušanih. Zvezdin učinak u tom smislu je 121/139.

23' - Elšnik je dobro centrirao iz desnog ugla, kapiten Zvezde Ivanić išao korak, dva unazad da bi loptu zahvatio glavom - i učinio je to dobro, ali ne dovoljno dobro da bi postigao pogodak s ivice peterca.

22' - Aplauzi publike za Pitera Olanjinku, koji je zahvaljujući velikoj borbenosti izborio korner. Treći za Zvezdu. Gosti nisu izveli ni jedan, ali vode.

19' - Nastava se Zvezdina inicijativa. I, čak i kada se lopta izgubi, ili se napad ne okonča dobro, relativno brzo se opet osvaja lopta. Sada je to na izvrstan način uradio momak rođen 2007, Veljko Milosavljević, koji je dobio mesto u startnoj postavi usled crvenog kartona Rodrigaa protiv Leha.

17' - Prinudna izmena u Pafosu, povređenog kapitena Tankovića menja Sema, duže vreme član Votforda (skoro pet godina je tamo igrao, što levo krilo, što ofanzivnog beka)

15' - Bađo je oprobao udarac sa distance, nizak je to bio šut, sa oko 25 metara, ali za oko 3-4 metra neprecizan.

15' - Sve glasnija podrška sa "severa", traži se gol kao odgovor na rano vođstvo Kiprana, no Zvezda ponovo pravi prekršaj u napadu. Srećom po nju, brzo je iznova došla u posed.

12' - Opet je Koreja, strelac prvog gola na ovom meču, pripretio, a u situaciji 1 na 2 probao je da ubaci loptu s desne strane na levu, kada je video da mu prilazi jedan od saigrača, no prejako je to učinio.

Koreja postiže gol za Pafos protiv Zvezde na Marakani / Screenshot / TV Arena sport

11' - Nastavlja se Zvezdina "opsada" suparničkog šesnaesterca, a ovoga puta okončana je Ivanićevim neuspešnim driblingom i, potom, faulom u napadu. Ali, brzo gosti gube loptu kod centra...

9' - Dok "delije" sada pevaju "Daj gol, Zvezdo - daj gol!", evo kako su pevale uz koreografiju, neposredno posle pogotka Kiprana:

7' - Pripretila je po drugi put Zvezda, prilikom centaršuta Endiaj je povučen, a sudija nije dosudio penal kao što je to napadač crveno-belih tražio, dok je lopta prošla iza njega - a Olanjinka glavom nije uspeo da, u padu, postigne pogodak. Vrlo, vrlo uzbudljiv početak meča!

4' - ŠOK NA MARAKANI! Ovako je Pafos dao gol Zvezdi u 1. minutu (VIDEO)

3' - Dok su "delije" pevale svoj hit iz 1991, "Volare, o-o, kantare, o-o-o, prvaci Evrope smo mi, i zato sad pevamo svi", a tome je bila posvećena i koreografija, tropotezni mat izveli su gosti i udarcem Koreje sa oko 20 metara došli su u vođstvo.

Koreografija "delija" na utakmici Crvena zvezda - Pafos / FOTO: Novosti

2' - Pokušava Zvezda uzvrati, posle centaršuta s leve strane Ivanić glavom "traži" Endiaeja, a ovaj glavom tera rivala na intervenciju na gol-liniji.

1' - Gol! Pafos vodi golom Koree sa distance u 38. sekundu!

1' - Utakmica je počela! Zvezda je krenula sa centra.

21.00 - Minut tišine na Marakani. Zbog preminulog bivšeg predsednika Zvezde Dobrivoja Tanasijevića i poginulog bubnjara "delija" Savu Delića.

Screenshot / TV Arena sport

20.58 - Himna Lige šampiona se intonira! Zvezdaši se nadaju - da to neće biti jedini put ove sezone na njihovom omiljenom stadionu.

20.57 - Pogled iz ptičje perspekitve:

Screenshot / TV Arena sport

20.55 - Marakana pred početak meča:

Screenshot / TV Arena sport

20.54 - Akteri meča se spremaju da uđu u tunel koji ih vodi na igralište!

Screenshot / TV Arena sport

20.28 - Pola sata pred prvi sudijin zvižduk (a Crvena zvezda ne pamti po dobru današnjeg glavnog arbitra) tribine Marakane izgledaju ovako:

20.26 - Na zapadnoj tribini, u izdvojenom sektoru između "zapada" i "juga", nalaze se i navijači kiparskog prvaka:

Navijači Pafosa na Marakani / FOTO: Novosti

20.09 - Podrška Zvezdinim fudbalerima stiže iz KK Crvena zvezda, uz poruku "Svi u napad!"

20.03 - Tačno sat pred početak meča na Marakanu je ušao Dragan Džajić, nekadašnja Zvezdina zvezda na terenu, potom rukovodilac, predsednik, a sada prvi čovek Fudbalskog saveza Srbije:

Dragan Džajić stiže na utakmicu Zvezda - Pafos / FOTO: Novosti

20.02 - Sastav i formacija crveno-belih za megdan sa kiparskim prvakom:

Sastav Zvezde protiv Pafosa / screenshot / uefa

20.01 - Formacija Pafosa:

Sastaf Pafosa protiv Zvezde / screenshot / uefa

19.59 - Oko Marakane je vrlo živo...

19.54 - Na Zvezdinoj klupi su tri igrača više nego na gostujućoj, ali nema najvećeg letošnjeg pojačanja, Marka Arnautovića. Nema ni Nemanje Radonjića, dok su zbog kartona suspendovani Krunić i Rodrigao. Šansu čekaju dva golmana, Glazer i Guteša, te Milson, Šljivić, Katai, Duarte, Kostov, Stanković, Leković, novajlija Tebo Učena, Lučić i Avdić. Gostujuće rezerve su dva čuvara mreže, Petru i Papadudis, te sedam igrača, Basuamina, Jaja, Sema, Langa, Pedrao, Ilia i hrvatski reprezentativni golgeter Mislav Oršić

19.52 - Gosti trenera Huana Karlosa Karseda takođe u formaciji 4-2-3-1, a čine je Mihail - Korela, Goldar, Lukasen, Pileas - Pepe, Šunjić - Dragomir, Tanković, Bruno - Anderson

19.50 - Kakav sastav Zvezde! Mateus - Seol, Milosavljević, Veljković, Tiknizajn - Bađo, Elšnik - Babika, Ivanić, Olajinka - Endiaje!

19.35 - Veliki broj ljudi ide ka Marakani u ovom trenutku:

Zašto je ovo "luda" situacija?

Istorijski posmatrano, Pafos uopšte nije u istoj kategoriji kao njegov današnji domaćin. Zapravo, nastao je tek 10. juna 2014. godine (da, pre 11 godina), pa u tom smislu zaista "nema šta da traži" u poređenju sa klubom sa Marakane. Ali, sa bogatim gazdom, Rusom, sa ekipom koja vredi oko 21 milion evra, koja ima devet reprezentativaca (samo tri manje od Zvezde), koja ima čak 21 stranca (isto kao crveno-beli) i koja je izbacila u ovim kvalifikacijama i moćni Makabi, i još moćniji Dinamo Kijev... Da, potpuno je "luda" situacija što je Pafos tu gde jeste.

A, zapravo... možda i nije.

Kako je sam Zvezdin trener Vladan Milojević rekao, em je u kiparskom fudbalu triput više moćnijih klubova nego u Srbiji gde su šampionske trke gotovo uvek samo "u dvoje" (na Kipru je postojala "velika šestorka" do pojave Pafosa), em je novac toliki da se dovode i kvalitetni stranci koji igraju, ali i takvi koji ih treniraju. Uostalom, Huan Karlos Karsedo spada u takve. U jedinom dosadašnjem okršaju sa Milojevićem izašao je kao pobednik (i to kao gost je sa Pafosom deklasirao Apolon u Limasolu 29. oktobra 2023. sa 0:3), a sadašnji Zvezdin strateg pritom ima samo jedan trijumf u pet mečeva protiv Pafosa, naravo, sve dok je radio na Kipru kao trener (uz pobedu, tu su i dva remija, te dva poraza).

Ali, to je sve "šta je bilo". A šta sledi danas? Ispratite iz minuta u minut na ovoj stranici sportskog dela sajta "Novosti", jer ćemo vas uživo izveštavati o svemu zanimljivom i važnom na Marakani.

Meč će početi kao nijedan pre na Marakani - objedinjenim minutom tišine zbog dve smrti

Nakon što je u petak uveče poginuo čuveni bubnjar Zvezdinih navijača, svojevremeno i sam fudbaler, Zrenjaninac Savo Delić, u subotu je preminuo i legendarni fudbalski radnik, Dobrivoje Tanasijević, Den Tana, svojevremeno i predsednik crveno-belih.

Zvezda je pred meč sa Pafosom saopštila da će za Delića i Tanasijevića biti održan minut tišine uoči samog početka utakmice.

Ko je bio Den Tana?

Čovek fudbala, čovek biznisa, čovek velikog srca. Neko ko je harizmom i dobrom hranom osvojio Holivud, bio veliki navijač svoje Srbije i Crvene zvezde.

Rođen pre 90 godina u Čibutkovici, igrao je u omladinskom timu Crvene zvezde. Put ga je odveo u belgijski Anderleht, igrao je i za nemački Hanover, a fudbalsku karijeru završio je u Kanadi.

U SAD je razvio biznis sa restoranima, ali bez fudbala nije mogao, pa je 1973. godine kupio engelski Brentford. Napustio je „Pčelice“ 2002. godine, a 2008. godine postao je predsednik Crvene zvezde.

Detalj sa komemoracije Den Tani na MArakani / Foto: Tanjug/Rade Prelić

Fudbal mu je bio velika ljubav, ali još kao mlad shvatio je da ga privlači i svet filma. Upisao je glumačku školu Džefa Korija u Malibuu, što je praktično bio njegov ulazak u filmsku industriju. Imao je nekoliko manjih uloga, ali uslovno rečeno, slavu je stekao po restoranu dobre usluge i hrane u Los Anđelesu, u koji su dolazile najpoznatije holivudske zvezde.

Bio je veliki obožavalac najveći asova sa ovih prostora, divio se liku i delu Dragana Stojkovića, voleo ga kao igrača, kasnije i kao selektora Srbije. Bio je gotovo redovan na utakmicama državnog tima, u zemlji i inostranstvu.

Sa druge strane, administrator naloga "delija" na društvenim mrežama oprostio se od Save Delića sledećom objavom:

"Delić Savo 1991-2025

Čovek je bio navijač, ultras.

..

Voleo je navijanje i voleo je da navija, bubanj je lupao tako da te pokreće da navijaš, a u masi kad ga vidiš na stadionu on je jedan od onih pokretača, koje kad vidiš da navijaju moraš da zajačaš i ti jer te sramota da gledaš u teren i ćutiš kad vidiš kako takvi skaču i pevaju. Savo Delić / Screenshot / Telegram / Delije

Upoznao sam ga pre jedno 15 godina, jednog od prvih iz Petrovgrada, i od tad se promenilo više generacija, neki su prestali, novi došli, ali on je jedan od tih koji je sve vreme tu. Pisao je i predlagao konkretne ideje šta bi i kako trebalo, nije samo stajao sa strane...

Voleo je da probamo nove pesme na tribini, u tome je uživao čini mi se. Mimo toga spreman i za ulicu kad god treba, mogao si da ga vidiš od najtvrđih evropskih gostovanja pa sve do onih "najmanjih" po Srbiji i eto sada i Lučana, ispostaviće se njegove zadnje utakmice.

Savo Delić na svojoj poslednjoj utakmici, Mladost Lučani - Crvena zvezda, posle koje je poginuo / Screenshot / Telegram / Delije

Naš brat je stradao sinoć u saobraćajnoj nesreći kada se sa svoja tri druga vraćao iz Lučana u svoj Petrovgrad. Prilikom sudara on je preminuo, a njegova tri druga su pretrpela teške povrede.

Savo nek ti je večan spomen i carstvo nebesko!", ističu "delije".

U znak sećanja na poginulog Delića, od njega se opraštaju zvezdaši i van Srbije, recimo u Parizu...

"Delije" Francuska sa transparentom u Parizu u znak sećanja na Savu Delića/ Screenshot / Telegram / Delije

... ili u Baru:

Zvezdaši se u Baru grafitom oprostili od bubnjara "delija" / Screenshot / Telegram / Delije

