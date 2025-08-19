Fudbal

KAKAV TRANSFER NA MARAKANI! Crvena zvezda dovela dete Partizana

Новости онлине

19. 08. 2025. u 14:20

Taman kad se stišala bura oko prelaska sinova Milana Laneta Jovanovića iz Zvezdine u Partizanovu školu, evo novog "preleta" sa jedne na drugu stranu Topčiderskog brda.

КАКАВ ТРАНСФЕР НА МАРАКАНИ! Црвена звезда довела дете Партизана

FOTO: FK Crvena zvezda

Crvena zvezda je ozvaničila dovođenje iz Partizana Mateje Popadića, jednog od najtalentovanijih dečaka u Srbiji 2011. godišta.

Popadić će igrati u pionirskoj selekciji, čiji je trener od ovog leta dugogodišnji učitelj u školi Zvezde Slađan Nikolić.

Nedavno su iz Zvezde doveli Uroša Kikića, napadač je odmah promovisan u omladinski tim sa starijima i od njega su velika očekivanja.

Dovođenje Popadića bila je ozbiljna misija svih klupskih struktura, uložen je veliki napor i na kraju je dečak koji važi za jako talentovanog stigao u Zvezdu.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu