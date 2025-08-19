KAKAV TRANSFER NA MARAKANI! Crvena zvezda dovela dete Partizana
Taman kad se stišala bura oko prelaska sinova Milana Laneta Jovanovića iz Zvezdine u Partizanovu školu, evo novog "preleta" sa jedne na drugu stranu Topčiderskog brda.
Crvena zvezda je ozvaničila dovođenje iz Partizana Mateje Popadića, jednog od najtalentovanijih dečaka u Srbiji 2011. godišta.
Popadić će igrati u pionirskoj selekciji, čiji je trener od ovog leta dugogodišnji učitelj u školi Zvezde Slađan Nikolić.
Nedavno su iz Zvezde doveli Uroša Kikića, napadač je odmah promovisan u omladinski tim sa starijima i od njega su velika očekivanja.
Dovođenje Popadića bila je ozbiljna misija svih klupskih struktura, uložen je veliki napor i na kraju je dečak koji važi za jako talentovanog stigao u Zvezdu.
