ARGENTINCI OVO NISU ŽELELI DA ČUJU: Lionel Mesi igra poslednju utakmicu

LIONEL Mesi je u fudbalu osvojio sve i na klupskom i na reprezentativnom nivou. Deluje da kraj njegove karijere nije blizu, ali jedno poglavlje će uskoro biti završeno.

Kako prenosi "DSports" član Inter Majamija će poslednji put za reprezentaciju u Buenos Ajresu igrati 4. septembra, kada je na programu kvalifikacioni meč protiv Venecuele na stadionu "Monumental", pet dana kasnije "gaučosi" gostuju Ekvadoru.

- Žalim srcem, ali, ukoliko se ništa ne bude promenilo, biće to poslednji put da Mesi igra zvaničnu utakmicu sa reprezentacijom Argentine u Buenos Ajresu. Više nemamo zvaničnih utakmica u Argentini, a 2026, ukoliko se steknu uslovi, biće prijateljska jer nema takmičarskih utakmica u planu. Težak je udarac da se prihvati da je ovo gotovo izvesno poslednji put Lionel Mesi kroči na "Monumental" u zvaničnoj utakmici - istakao je novinar Fernando Čiz.

Nakon ovih duela slede dva prozora za Svetsko prvenstvo u oktobru i novembru (kao i prijateljski mečevi), Finalisima meč protiv Španije (7. mart 2026.), kao i Svetsko prvenstvo.

Podsetimo, na poslednjem Svetskom prvenstvu koje je 2022. godine održano u Kataru sjajni Mesi je Argentinu vodio do trofeja.

