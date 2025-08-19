ARGENTINCI OVO NISU ŽELELI DA ČUJU: Lionel Mesi igra poslednju utakmicu
LIONEL Mesi je u fudbalu osvojio sve i na klupskom i na reprezentativnom nivou. Deluje da kraj njegove karijere nije blizu, ali jedno poglavlje će uskoro biti završeno.
Kako prenosi "DSports" član Inter Majamija će poslednji put za reprezentaciju u Buenos Ajresu igrati 4. septembra, kada je na programu kvalifikacioni meč protiv Venecuele na stadionu "Monumental", pet dana kasnije "gaučosi" gostuju Ekvadoru.
- Žalim srcem, ali, ukoliko se ništa ne bude promenilo, biće to poslednji put da Mesi igra zvaničnu utakmicu sa reprezentacijom Argentine u Buenos Ajresu. Više nemamo zvaničnih utakmica u Argentini, a 2026, ukoliko se steknu uslovi, biće prijateljska jer nema takmičarskih utakmica u planu. Težak je udarac da se prihvati da je ovo gotovo izvesno poslednji put Lionel Mesi kroči na "Monumental" u zvaničnoj utakmici - istakao je novinar Fernando Čiz.
Nakon ovih duela slede dva prozora za Svetsko prvenstvo u oktobru i novembru (kao i prijateljski mečevi), Finalisima meč protiv Španije (7. mart 2026.), kao i Svetsko prvenstvo.
Podsetimo, na poslednjem Svetskom prvenstvu koje je 2022. godine održano u Kataru sjajni Mesi je Argentinu vodio do trofeja.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa
19. 08. 2025. u 15:12
KAKAV TRANSFER NA MARAKANI! Crvena zvezda dovela dete Partizana
19. 08. 2025. u 14:20
IMA LI MILOJEVIĆ NOVOG KECA U RUKAVU: Zvezda igra za peti ulazak u Ligu šampiona
SRPSKI šampion Crvena zvezda je na korak od trećeg uzastopnog plasmana u Ligu šampiona, a na putu stoji nezgodni kiparski šampion Pafos.
19. 08. 2025. u 07:00
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa
Otkako je počeo rat u Ukrajini, Rusija se u vestima nađe, bar kada se o sportu radi, uglavnom zbog sankcija koji trpe njeni sportisti. Ali, nešto nesvakidašnje za Zapad priredilo je više od 210.000 Rusa.
19. 08. 2025. u 15:12
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)